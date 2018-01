PSD decide soarta guvernului

« Alte stiri din categoria National

Social-democraţii se reunesc astăzi într-o şedinţă cu toată conducerea partidului pentru a stabili dacă vor restructura sau nu guvernul. Mai multe voci din partid vorbesc despre un cabinet mai mic, cu mai puţini miniştri. Restructurarea ar putea viza micşorarea numărului de ministere, prin comasarea unora şi eliminarea altora. Potrivit informaţiilor Digi24, premierul şi-ar dori un guvern cu 16-17 ministere. Nu este foarte clar dacă Liviu Dragnea este de acord întru totul cu viziunea lui Mihai Tudose, dar un lucru este cert: şi liderul PSD a vorbit şi a acceptat ideea reorganizării. Totul a pornit de la demisia Doinei Pană de la Ministerul Apelor. În acest context, preşedintele executiv al PSD, Niculae Bădălău, spunea că se impune o comasare a unor ministere.

ALDE nu renunţă la ministere

Purtătorul de cuvânt al ALDE, Varujan Vosganian, a declarat că că o comasare a Ministerului Apelor şi Pădurilor în cel al Mediului ar fi „o reîntoarcere la normalitate”, dar a ţinut să excludă posibilitatea ca, la o eventuală restructurare a Executivului, ALDE să piardă vreun portofoliu. „Prin tradiţie, Mediu, Apele şi Pădurile au fost împreună. Sunt mai multe ministere care s-au desfăcut din criterii de natură politică, pentru că existenţa coaliţiilor a necesitat acest lucru. De exemplu Energia şi Economia până în 2013 au fost împreună, în Ministerul Economiei. Ministerul Mediului a avut întotdeauna Apele şi Pădurile, care s-au separat în clipa în ca a apărut coaliţia PSD-PNL. Deci sunt anumite ministere care s-au reconfigurat în momentul unor coaliţii între partide. Deci dacă acum ministerul se reconfigurează în Ministerul Mediului, pe care îl conduce doamna Gavrilescu, după părerea mea este o reîntoarcere la normalitate”, a declarat Vosganian. El a exclus, însă, ca ALDE să piardă vreun portofoliu dacă se restructurează Guvernul. „În primul rând că ALDE nu are de ce să renunţe la unul din ministere, pentru că această proporţie între partide a fost stabilită în momentul în care am creat coaliţia de susţinere a guvernului. Orice altă discuţie va fi anunţată de coaliţie, în momentul în care ea se va face”, a mai spus Vosganian.

Congres pentru limpezirea apelor în PSD

A doua mare temă se referă la un posibil Congres al PSD. Au vorbit despre el Codrin Ştefănescu şi Niculae Bădălău. „Este foarte importat un Congres în viaţa oricărui partid, mai ales în viaţa Partidului Social Democrat. Este bine să ne vedem, să discutăm problemele, să spunem ce vrem... la Congres vin şi organizaţiile locale. E bine să vorbim. Aşa se însănătoşeşte viaţa partidului”, a declarat Bădălău.

Poziţia lui Dragnea în PSD este tot mai şubredă, numeroşi „baroni locali” întorcându-se împotriva liderului social-democraţilor. Un exemplu este fostul ministru al Apărării, Adrian Ţuţuianu, îl învinovăţeşte, într-un interviu acordat „Columna TV”, pe Liviu Dragnea pentru plecarea sa din minister, spunând că liderul social-democraţilor era probabil deranjat de vizibilitatea şi aprecierea sa în cadrul instituţiei. „Probabil că am deranjat pe anumiţi colegi, foarte mulţi sau unii dintre ei care aveau putere de decizie, inclusiv preşedintele partidului. Probabil că a avut anumite nemulţumiri faţă de faptul că eram foarte vizibil, apreciat şi de cei cu care lucram în minister, dar şi de presa naţională, unde n-aţi auzit critici la adresa mea legate de minister. Este o etapă, este o şcoală. În două luni am făcut un master pe apărare naţională şi e foarte utilă în conturarea profilului meu de lider politic şi de administraţie. Este o etapă în care am învăţat că în politică nu contează numai munca serioasă, ci uneori contează mai mult să relaţionezi cu ceilalţi, să aloci mai mult timp relaţiilor umane”, a declarat Adrian Ţuţuianu în cadrul emisiunii „Faţă în faţă”, de la „Columna TV”.

În cadrul Congresului s-ar putea schimba statutul, astfel încât să îşi piardă funcţiile doar cei condamnaţi definitiv.

Nu în ultimul rând, s-ar putea discuta despre prezidenţiabilul PSD, liderul social-democraţilor arătându-şi susţinerea pentru Gabriela Firea.