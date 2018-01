Poliţistul pedofil, trimis după gratii

« Alte stiri din categoria National

Suspectul de pedofilie din lift, care săptămâna trecută a agresat sexual doi copii, un băiat de nouă ani şi pe sora lui de numai cinci ani, Eugen Stan, a fost reţinuta seară pentru 24 de ore. El este agent la Brigada Rutieră şi a fost audiat ieri la Poliţia Capitalei. Bărbatul ar fi fost recunoscut de către colegii săi şi astfel s-a ajuns la el. „Da, este poliţist la Rutieră, au confirmat colegii de acolo, care au analizat imaginile. Clar este poliţist la Brigada Rutieră Bucureşti. Nu ne face cinste aşa ceva”, a declarat Dumitru Coarnă, preşedintele Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual.

Informaţia a fost confirmată şi de purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei: „Persoana aflată la sediul Poliţiei Capitalei este agent de poliţie la Brigada Rutieră”.

De asemenea, la audieri bărbatul a recunoscut faptele. „Nu am făcut rău niciunui copil. Doar i-am pupat şi mângâiat, pentru că iubesc copiii”, a declarat acesta în faţa procurorului.

Eugen Stan lucrează la Brigada Rutieră a Capitalei din august 2010. Înainte de a lucra la Brigada Rutieră, bărbatul a fost angajat al Jandarmeriei. El este căsătorit şi are o fiică majoră.

Anul trecut ar fi încercat să violeze o femeie, iar în 2012 ar fi abuzat sexual o fetiţă, tot în Sectorul 6 al Capitalei.

Ministrul cere evaluarea poliţiştilor

Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Carmen Dan, aşteaptă explicaţii până miercuri de la conducerea Poliţiei Române în legătură cu testările psihologice la care a fost supus poliţistul acuzat de pedofilie. „Cât de serioase şi riguroase au fost testările psihologice la care a fost supus acest agent şi când a fost ultima testare psihologică a acestuia? Cum a fost posibil ca nimeni, în atâţia ani, să nu sesizeze problemele acestui agent? Ce calificative profesionale a obţinut poliţistul în ultimii ani? Ce propuneri are Poliţia Română pentru evitarea pe viitor a unor astfel de cazuri?”, sunt întrebările la care Carmen Dan aşteaptă răspuns, a precizat Monica Dajbog, purtătorul de cuvânt al MAI.

Monica Dajbog a mai spus că ministrul Carmen Dan apreciază necesară o evaluare de ansamblu a managementului Poliţiei, la toate nivelele, care „se poate face doar printr-o diagnoză serioasă de sistem”, iar „până atunci toţi acei şefi care de-a lungul timpului au ascuns problemele sub preş ar trebui să facă un pas înapoi”.

Mama copiilor vrea pedepsirea agresorului

Mama celor doi copii agresaţi a fost ieri la sediul Poliţiei Capitalei pentru a da declaraţii. Ea le-a spus jurnaliştilor că îşi doreşte ca agresorul să fie pedepsit, iar din punctul său de vedere, ca părinte, acesta ar merita pedeapsa cu moartea. „Vreau să fie pedepsit pentru lucrul ăsta. Cum aş putea reacţiona ca părinte ştiind că persoana care are scris pe maşină încredere şi siguranţă este de fapt un agresor. E bine că l-au recunoscut şi că nu au acoperit lucrul ăsta... Nu mă aşteptam să fie poliţist, nu m-am gândit la asta. Mi-am imaginat doar că este un om dezaxat, bolnav psihic. Am rămas fără cuvinte când am aflat... Ca părinte, sincer, cred că ar trebui omorât. Altceva nimic. Toţi ştim ce înseamnă să ai copii”, a declarat mama copiilor.

Femeia a spus că cei mici nu mai au acces la televizor şi că băiatul în vârstă de nouă ani este încă traumatizat, nu vorbeşte despre ce s-a întâmplat decât dacă este întrebat şi nu mai vrea nici măcar să iasă din casă, devenind mai timid. Ea spune că mereu o întreabă dacă a încuiat bine uşa. „Fata nu a vorbit deloc despre asta. Vom merge la Protecţia Copilului pentru consiliere psihologică. Băiatul este conştient de ce s-a întâmplat şi mi-a spus că nu a avut putere să o apere pe fată. Amândoi vor merge la psiholog. Medicii au spus că fata este în regulă, nu a existat contact sexual”, a spus mama copiilor.