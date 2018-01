Opoziţia cere preşedintelui anticipate

« Alte stiri din categoria National

Partidul Naţional Liberal (PNL) şi Uniunea Salvaţi România (USR) vor merge la consultările de la Palatul Cotroceni cu propunerea de organizare de alegeri anticipate.

„PNL va merge la Cotroceni cu mandatul de a solicita alegeri anticipate, în măsura în care este posibil constituţional, iar, în cazul în care acest lucru nu este posibil, să nu refuze răspunderea de a forma o majoritate parlamentară care să sprijine un guvern fără PSD”, a declarat ieri preşedintele PNL, Ludovic Orban.

„Am avut aproape trei ore de dezbateri cu colegii din Biroul Naţional al USR. Am decis ca mâine în cadrul consultărilor de la Cotroceni cu preşedintele să-i prezentăm acestuia poziţia conform căreia varianta decentă şi corectă pentru România este aceea privind organizarea alegerilor anticipate pentru că actuala majoritate PSD-ALDE este o majoritate care s-a dovedit incapabilă să guverneze. Timp de un an de zile am dus-o dintr-o criză în alta, cetăţenii au fost mai mult în stradă decât în viaţa societăţii”, a afirmat Barna. El a spus că jocul democratic presupune anumite etape până la organizarea unor alegeri anticipate şi atunci USR îi va solicita preşedintelui să numească un premier din afara coaliţiei PSD, care va trebui să guverneze printr-un eventual Cabinet „de compromis”.