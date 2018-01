Probleme pentru Dragnea în dosarul Protecţia Copilului

« Alte stiri din categoria National

Magistraţii de la Instanţa supremă au audiat ieri patru martori în dosarul în care Liviu Dragnea, fost preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Teleorman, este judecat pentru instigare la abuz în serviciu în legătură cu angajarea a două membre ale PSD la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Teleorman.

Printre cei care au dat declaraţii la proces s-a aflat şi Jenica Dumitru, fost şef serviciu la Departamentul juridic, contencios, evaluare şi resurse umane din cadrul DGASPC Teleorman. Dumitru a recunoscut că cele două angajate de la DGASPC Teleorman, Adriana Botorogeanu şi Anisa Niculina Stoica, nu veneau la serviciu şi îşi desfăşurau de fapt activitatea la sediul PSD Teleorman.

„Când am fost şef serviciu, am informat-o pe directoarea Alesu Floarea de această situaţie, dar ea mi-a spus că nu este treaba mea şi că domnul preşedinte al CJ, Liviu Dragnea, ştie de această situaţie... Am mai discutat cu Alesu Floarea când făceam organigrama şi aceasta mi-a spus acelaşi lucru - că nu e treaba mea. Situaţia celor două angajate era de notorietate”, a precizat Jenica Dumitru.

Ea a recunoscut că ea a întocmit fişele de pontaj cu prezenţa la serviciu a celor două angajate, deşi acest lucru ar fi trebuit să îl facă Bombonica Prodana, cea care le era şefă.

Liviu Dragnea nu a fost prezent la proces, iar următorul termen a fost stabilit pentru 15 februarie, când vor fi audiaţi ultimii şase martori din dosar.

Liviu Dragnea a fost trimis în judecată de DNA pe 15 iulie 2016, fiind acuzat de instigare la abuz în serviciu şi instigare la fals intelectual. În acelaşi dosar a fost trimisă în judecată şi fosta soţie a lui Dragnea, Bombonica Prodana, pentru abuz în serviciu. De asemenea, au fost trimişi în judecată mai mulţi angajaţi de la DGASPC Teleorman.