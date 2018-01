Iohannis validează premierul PSD

« Alte stiri din categoria National

În lipsa unei soluţii viabile a opoziţiei, după consultările de ieri de la Cotoceni, Klaus Iohannis a acceptat premierul nominalizat de coaliţia la putere, PSD-ALDE. Astfel, Viorica Dăncilă a devenit prima femeie din istoria României care a fost desemnată să formeze guvernul.

Iohannis: „Am decis să dau PSD încă o şansă”

La finalul consultărilor, preşedintele Klaus Iohannis a susţinut o declaraţie de presă în care a anunţat că a desemnat-o pe Viorica Dăncilă pentru funcţia de premier. „În Parlament, după consultări, îmi este foarte clar - PSD dispune de o majoritate. Şi atunci, cântărind toate argumentele, ţinând cont de situaţia concretă din Parlament, am decis să dau PSD încă o şansă şi să desemnez persoana propusă de PSD, pe doamna Dăncilă. Dar acum PSD trebuie să performeze. Românii au mari aşteptări şi eu am mari aşteptări”, a declarat şeful statului.

Preşedintele a precizat că, înainte de a lua vreo decizie, a ascultat foarte multe opinii legate de formarea noului Guvern şi de desemnarea prim-ministrului. Iohannis a transmis însă PSD că trebuie să dovedească acum că ceea ce a promis va şi face.

Coaliţia şi-a demonstrat forţa la Cotroceni

Consultările cu partidele şi formaţiunile parlamentare au durat aproximativ patru ore, iar la final şeful statului a avut o întrevedere cu Viorica Dăncilă.

„I-am prezentat preşedintelui în mod oficial şi direct propunerea noastră, în persoana doamnei Viorica Dăncilă. I-am prezentat şi procedura prin care a fost desemnată ca şi propunere în cadrul Partidului Social Democrat”, a declarat Dragnea, după consultările cu şeful statului.

Liderul PSD a susţinut că totul este pregătit pentru a fi convocat Parlamentul în sesiune extraordinară.

El a vorbit şi despre calităţile Vioricăi Dăncilă în privinţa comunicării şi relaţionării, afirmând că aceasta ştie două limbi străine - franceza şi engleza.

PNL şi USR au vrut anticipate

La consultările cu preşedintele PNL şi USR au pledat pentru varianta alegerilor anticipate.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că liberalii doresc alegeri anticipate, şeful statului fiind informat că partidul îşi poate asuma răspunderea de a demara negocieri pentru formarea unei majorităţi parlamentare care să sprijine un Guvern fără PSD. „PNL a luat decizia de a nu participa la nicio formulă de guvernare care cuprinde PSD, de a vota împotriva oricărei formule de guvernare care conţine PSD. Opţiunea pe care am exprimat-o şi preşedintelui este pentru provocare de alegeri anticipate, deoarece considerăm că opţiunea populaţiei de astăzi nu mai are nicio legătură cu opţiunea populaţiei formulată la alegerile din 11 decembrie 2016”, a spus Orban, la Palatul Cotroceni.

Şi preşedintele USR, Dan Barna, a afirmat că „soluţia decentă” pentru România ar fi aceea a alegerilor anticipate, însă a arătat că este dificil de ajuns acolo, fapt pentru care a propus „nominalizarea unui premier non-PSD”.

Minorităţile vor stabilitate

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că formaţiunea pe care o conduce va aştepta decizia şefului statului în privinţa Vioricăi Dăncilă. „Noi am spus că nu o cunoaştem pe doamna Viorica Dăncilă, nu avem argumente nici pro, nici contra, fiindcă nu am văzut-o, nu am vorbit cu ea, nu ştim ce gândeşte, nu ştim ce doreşte, nu ştim ce are de gând să facă în această funcţie... Deci aşteptăm decizia preşedintelui republicii şi, dacă el va accepta şi o va nominaliza pentru a forma un nou Guvern, atunci, bineînţeles, vom avea o discuţie cu doamna Dăncilă şi vom vedea ce spune, care va fi lista miniştrilor, cu ce program de Guvern vine”, a declarat Kelemen Hunor, care a respins ideea de alegeri anticipate.

Un punct de vedere similar a avut şi liderul grupului minorităţilor naţionale din Parlament, Varujan Pambuccian.

PMP a propus două nume

PMP a venit cu două propuneri pentru funcţia de prim-ministru - europarlamentarul Siegfried Mureşan şi deputatul Eugen Tomac. „Eu am susţinut în faţa preşedintelui că PSD nu merită şi nu trebuie să mai continue la guvernare”, a spus preşedintele PMP, Traian Băsescu. El a susţinut că Siegfried Mureşan şi Eugen Tomac sunt politicieni tineri, cu experienţă şi conturaţi.

Băsescu a calificat drept nerealiste propunerile privind organizarea de alegeri anticipate şi de formarea unei noi majorităţi.

Viorica Dăncilă: „Aştept să avem votul în Parlament”

Premierul desemnat Viorica Dăncilă a afirmat ieri, după ce a fost desemnat premier, că sunt importante punerea în practică a programului de guvernare, 2018 - Anul Centenarului şi pregătirea preluării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie 2019.

Dăncilă a mulţumit preşedintelui Klaus Iohannis pentru desemnare, preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, colegilor de partid, dar celor de alianţă pentru nominalizare. „Aştept să avem votul în Parlament, pentru că pentru noi este important punerea în practică a programului de guvernare pentru România şi pentru români, să tratăm aşa cum trebuie 2018 - Anul Centenarului, dar în acelaşi timp să pregătim preluarea Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie 2019”, a spus premierul.

Viorica Dăncilă are 53 de ani, iar de nouă ani este europarlamentar. Ea este din Videle, a fost mai întâi profesoară şi este membru PSD din 1996, fiind, pe rând, preşedintele Organizaţiei de Femei PSD Videle, consilier local la Videle, consilier judeţean în Teleorman, preşedintele Organizaţiei de femei PSD Teleorman.

Viorica Dăncilă a fost o înfocată susţinătoare a Ordonanţei 13, condamnând vehement protestele în Parlamentul European. Înainte de a fi nominalizată premier a anunţat că susţine modificările la legile justiţiei operate de puterea PSD-ALDE, în ciuda protestelor masive de stradă din întreaga ţară.

Noul guvern, investit la sfârşitul lunii

Liviu Dragnea declarat, ieri, după desemnarea Vioricăi Dăncilă în funcţia de premier, că preşedintele Klaus Iohannis „a ales stabilitatea” şi a evitat intrarea României într-o criză politică. „Preşedintele a ales stabilitatea, în ciuda presiunilor partidelor din opoziţie şi a altora de a refuza propunerea PSD şi îi mulţumim pentru asta şi apreciem în mod deosebit. Intrarea într-o criză politică ar fi fost un lucru grav pentru România şi preşedintele a vrut să evite asta”, a declarat Liviu Dragnea.

Liderul social-democraţilor a mai spus că luni va fi concovat Comitetul Executiv Naţional al PSD, unde vor fi nominalizaţi membrii noului Guvern, iar pe 29 ianuarie acesta va primi votul în Parlament. „Vom convoca Parlamentul în sesiune extraordinară, comprimând cât ne permite Constituţia şi regulamentele celor două Camere, în aşa fel încât în data de 29 ianuarie să avem votul de învestitură”, a mai spus Dragnea.