PSD şi ALDE au făcut al treilea guvern

Premierul desemnat, Viorica Dăncilă, a prezentat, ieri, la sediul PSD, lista viitorului Cabinet, fără a face nicio precizare legată de programul de guvernare şi fără a răspundere întrebărilor jurnaliştilor. 17 din cele 28 de posturi de miniştri vor avea alt titular. De asemenea, în Cabinetul Dăncilă vor fi patru vicepremieri, faţă de trei câţi sunt în prezent.

Premierul desemnat a spus, la finalul şedinţei Comitetului Executiv al PSD în care a fost votată componenţa noului Guvern, că au fost mai multe propuneri, pentru unele portofolii unii dintre miniştri au renunţat, existând un singur portofoliu unde am avut două propuneri, iar votul a fost cel care a decis. „Având în vedere faptul că pentru mine este importantă relansarea dimensiunii europene a guvernării şi implementarea parteneriatelor strategice ale României, am considerat oportun să modificăm structura guvernamentală astfel încât Ministerul Fondurilor Europene devine minister de sine stătător şi am înfiinţat un post de vicepremier pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, în special parteneriatul strategic cu Statele Unite”, a afirmat Dăncilă. Acest post de vicepremier va fi deţinut de fostul ministru Ana Birchall, iar astfel vor fi patru vicepremieri în Cabinetul Dăncilă, faţă de trei în prezent.

De asemenea, atribuţiile Ministerului Consultării Publice şi Dialogului Social vor fi preluate de alte structuri guvernamentale.

Viorica Dăncilă s-a limitat la a prezenta lista cabinetului pe care îl va conduce, spunând că va face declaraţii de presă luni, după învestitură.

Audieri pe repede înainte

Conducerile Senatului şi Camerei Deputaţilor au decis ieri ca plenul comun al Parlamentului să se întrunească luni, în sesiune extraordinară, pentru votul de învestitură a noului Guvern.

Plenul comun al Legislativului este programat să înceapă la ora 15:00, după ce, în cursul dimineţii, începând cu ora 8:00, vor avea loc, în comisiile de specialitate ale Parlamentului, audierile miniştrilor propuşi să facă parte din Cabinetul Dăncilă.

„Am distribuit colegilor din Biroul permanent programul şi lista membrilor Cabinetului”, a afirmat, după şedinţa Biroului Permanent, preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu.

Întrebat despre calendarul de audiere a miniştrilor propuşi, Tăriceanu a spus: „La votul precedent, care a avut loc în Parlament, a fost stabilit acelaşi calendar - audierile au început la ora 8:00 şi s-au terminat la ora 12:00. Acum am prevăzut ca audierile să dureze până la ora 14:00”.

Ce miniştri din Guvernul Dăncilă au probleme penale

Cel puţin cinci dintre cei 27 de membri ai Executivului sunt cercetaţi pentru diferite fapte de corupţie. În cazul altora, dosarele au fost clasate. De asemenea, fiul unui ministru are o condamnare pentru trafic de droguri.

- Rovana Plumb este propusă să fie ministru pentru Fonduri Europene. Este suspectată însă de DNA de complicitate la abuz în serviciu în dosarul „Belina”. Ministrul pentru relaţia cu parlamentul, Viorel Ilie, are şi el probleme cu justiţia, după ce procurorii au cerut aviz Senatului pentru urmărirea lui penală pentru instigare la informaţii care nu sunt destinate publicităţii.

- Lucian Şova, propus pentru ministerul Transporturilor, a fost vizat de o anchetă a DNA pentru folosirea influenţei de către o persoană care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid în scopul obţinerii de foloase. Dosarul a fost clasat anul trecut.

- Radu Oprea a fost propus pentru funcţia de ministru pentru Mediul de Afaceri. Senatorul PSD de Prahova a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani în ianuarie 2016.

- Paul Stănescu, vicepremier, ministrul Dezvoltării Regionale este vizat într-un dosar clasat în 2013, dar pentru care DNA a cerut redeschiderea. Procurorii vor să vadă cum a fost finanţată echipa ALRO Slatina de către Consiliul Judeţean, când Stănescu era preşedintele instituţiei.

- Sorina Pintea a fost propusă ministru al Sănătăţii. Fiul ei a fost în arest preventiv în 2011 pentru trafic de droguri şi condamnat la şase ani de închisoare.

Lista miniştrilor cabinetului Dăncilă

- Paul Stănescu - viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

- Graţiela Leocardia Gavrilescu - viceprim-ministru, ministrul Mediului

- Viorel Ştefan - viceprim-ministru fără portofoliu

- Ana Birchall - viceprim-ministru pentru Implementarea parteneriatelor strategice ale României

- Carmen Dan - ministrul Afacerilor Interne

- Teodor Meleşcanu - ministrul Afacerilor Externe

- Mihai Fifor - ministrul Apărării Naţionale

- Eugen Orlando Teodorovici - ministrul Finanţelor Publice

- Tudorel Toader - ministrul Justiţiei

- Petre Daea - ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

- Valentin Popa - ministrul Educaţiei Naţionale

- Lia - Olguţa Vasilescu - ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale

- Dănuţ Andruşca - ministrul Economiei

- Anton Anton - ministrul Energiei

- Lucian Şova - ministrul Transporturilor

- Rovana Plumb - ministrul Fondurilor Europene

- Ştefan Radu Oprea - ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

- Sorina Pintea - ministrul Sănătăţii

- George Ivaşcu - ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale

- Ioan Deneş - ministrul Apelor şi Pădurilor

- Nicolae Burnete - ministrul Cercetării şi Inovării

- Bogdan Cojocaru - ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

- Ioana Bran - ministrul Tineretului şi Sportului

- Bogdan Gheorghe Trif - ministrul Turismului

- Natalia Intotero - ministrul pentru Românii de pretutindeni

- Viorel Ilie - ministrul pentru Relaţia cu Parlamentul

- Victor Negrescu - ministrul delegat pentru Afaceri Europene