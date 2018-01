Cabinetul Dăncilă renunţă la serviciile SPP

« Alte stiri din categoria National

Premierul Viorica Dăncilă a renunţat la serviciile Serviciului de Pază şi Protecţie (SPP), imediat după învestitură, paza fiind asigurată de către Jandarmeria Română. Decizia a fost confirmată de către secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, într-o intervenţie telefonică la Antena 3. „Am vorbit în ultimul an de implicarea SPP-ului şi a domnului Pahonţu în chestiuni de politică. Demnitari care sunt monitorizaţi, o bază de date care se strânge la acest domn. Decizia este firească. În momentul în care acest SPP, în loc să asigure siguranţa demnitarilor, se ocupă de monitorizarea şi spionarea demnitarilor şi trimite informaţii unui singur om care face analiză pe ele, nu e în regulă”, a spus Ştefănescu.

Decizia de a renunţa la serviciile SPP a fost luată de toţi miniştrii noului Executiv.

Luni, la Antena 3, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat că vicepremierul Paul Stănescu este cel care a denunţat o propunere venită din partea lui Lucian Pahonţu, şef al SPP. „Mai mulţi colegi mi-au zis că şeful SPP-ului a fost implicat mai mult decât e cazul. Şeful SPP-ului n-are de ce să interacţioneze cu premierul sau cu membri ai Cabinetului... Este un coleg de-al nostru - de mine s-a ascuns - Paul Stănescu, probabil că de aia are şi probleme acum sau poate că este o simplă coincidenţă. El a spus în mai multe întâlniri publice în ţară, la întâlniri ale CExN, că un bun prieten de-al lui a fost trimis de domnul Pahonţu, care a spus că nu vorbeşte în numele dumnealui - eu cred că vorbea doar în numele dumnealui - şi a spus că undeva prin martie eu o să fiu executat şi că dumnealui să stea deoparte că o să fie protejat şi chiar o să ajungă preşedintele partidului”, a afirmat preşedintele PSD. El a spus că nu o vede pe Viorica Dăncilă să se lase influenţată sau speriată. „Cine nu trece doar în glumă prin Bruxelles are şi puterea interioară, şi curajul să reziste şi să respingă orice propuneri de genul asta, pentru că are puterea să înţeleagă că trebuie să îndeplinească misiunea dată prin votul Parlamentului, aceea de a aplica programul de guvernare. Nu o văd pe doamna Viorică Dăncilă să se lase influenţată sau, şi mai rău, să se lase speriată. Am foarte mare încredere, nu o văd să se lase ademenită”, a afirmat liderul PSD.