Statutul magistraţilor, parţial neconstituţional

« Alte stiri din categoria National

Magistraţii Curţii Constituţionale au decis că unele dintre modificările aduse în Parlament statutului magistraţilor nu corespund Legii fundamentale. Statutul magistraţilor se întoarce, aşadar, în Parlament.

„După o şedinţă maratonică, mai exact care a durat cam cât două maratoane, am reuşit să ne pronunţăm cu privire la Legea cu privire la Statutul magistraţilor... Am admis o serie de critici care vizează critici intrinseci referitoare la mai multe texte din cuprinsul legii... Unele dintre aceste critici, care vizau mai ales răspunderea magistratului, au fost admise şi am cerut redefinirea erorii judiciare, a relei-credinţe şi a gravei neglijenţe”, a declarat preşedintele Curţii Constituţionale a României (CCR), Valer Dorneanu.

Cât despre prevederile referitoare la atribuţiile preşedintelui Klaus Iohannis în numirea magistraţilor, Valer Dorneanu a precizat că au fost admise obiecţiile care privesc „mai buna definire a împărţirii atribuţiilor între CSM şi preşedintele României”.

Şeful CCR a mai precizat că „majoritatea” deciziilor de admitere au fost luate cu unanimitate de voturi, în timp ce deciziile de respingere a unor obiecţii au avut majoritatea voturilor.

Săptămâna trecută, CCR a decis că anumite modificări aduse legii privind organizarea judiciară, una dintre cele trei legi ale justiţiei, sunt parţial neconstituţionale. Era vorba de patru astfel de modificări.

Astfel, Judecătorii constituţionali au decis să retrimită Parlamentului legea privind organizarea judiciară, dar nu pentru înfiinţarea secţiei speciale de investigare a magistraţilor, pe care au considerat-o în acord cu legea fundamentală, ci pentru câteva chestiuni tehnice.

De asemenea, CCR a respins criticile aduse de liberali modului în care majoritatea PSD-ALDE-UDMR a modificat actul normativ.

A treia lege din pachetul legilor Justiţiei, Legea privind organizarea şi funcţionarea CSM, va intra în dezbaterea CCR pe 13 februarie, când va fi luată şi o decizie în privinţa obiecţiilor ridicate.