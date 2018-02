Avertisment dur de la Bruxelles

« Alte stiri din categoria National

Preşedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a spus că în acest moment sistemul judiciar din România funcţionează, dar că instituţia europeană nu va accepta paşi înapoi în ceea ce priveşte statul de drept. „Statul de drept a făcut progrese remarcabile în România, şi nu vom accepta ca România să facă paşi înapoi pe acest drum. Trebuie să fie un proces ireversibil şi am încredere în sistemul judiciar din România. Sunt foarte bine informat de ceea ce se întâmplă în acest domeniu”, a spus Juncker. El a adăugat că este bine informat în ceea ce priveşte situaţia din România. „Am luat cunoştinţă de faptul că am fost, cum se spune, dezinformat, dar vreau să vă spun că sunt bine informat în ceea ce priveşte deciziile în legătură cu statul de drept. Am un dialog civilizat cu Guvernul român, dar sistemul judiciar din România funcţionează şi nu putem spune acum acelaşi lucru despre toate statele membre”, a afirmat preşedintele Comisiei Europene. Juncker răspundea astfel declaraţiilor recente ale unor lideri din România, care au spus recent că oficialii europeni nu sunt corect informaţi despre procesul de modificare a legilor justiţiei şi codurilor penale.

Preşedintele Comisiei Europene a lansat, de asemenea, un avertisment în ceea ce priveşte aderarea la spaţiul Schengen şi ridicarea Mecanismului de cooperare şi verificare (MCV), legându-le de modificarea legislaţiei din domeniul justiţiei. „Dacă legile (n.r. - justiţiei) din România rămân în forma adoptată de Parlament, discuţiile despre ridicarea MCV şi aderarea României la Schengen se vor pune în alţi termeni. Aşteptăm deciziile Curţii Constituţionale şi, dacă totul decurge cum trebuie, trebuie să asigurăm României locul ei în Spaţiul Schengen, pentru că românii nu merită să fie trataţi ca cetăţeni de mâna a doua. România şi românii sunt în centrul vieţii europene şi voi face toate eforturile pentru a-mi îndeplini acest scop atât de repede pe cât legislaţia judiciară din România o va permite”, a conchis Juncker.

Iohannis este optimist

La rândul său, preşedintele Klaus Iohannis a afirmat că este optimist în privinţa deznodământului pe care îl vor avea legile justiţiei. Şeful statului a spus că este mai degrabă „preocupat”, nu neapărat „îngrijorat” de rezultatul cu care se va solda în cele din urmă demersul legislativ şi a dat asigurări că va lupta pentru menţinerea independenţei justiţiei. „Personal, sunt hotărât şi convins că voi reuşi ca aceste discuţii să se termine cu legi care vor fi, în varianta cea mai bună, îmbunătăţite, legi care pot fi folosite practic, dar, cel mai important obiectiv al meu rămâne acelaşi: independenţa justiţiei româneşti este intangibilă, o chestiune pentru care mă voi implica total şi voi face tot, absolut tot, ce poate să facă un preşedinte pentru a păstra lucrurile aşa”, a dat asigurări preşedintele Klaus Iohannis.

Preşedintele a recunoscut însă că modificarea legilor justiţiei reprezintă o „problemă majoră” în România. Trebuie însă să o rezolvăm în România, „soluţia este la noi”, a punctat şeful statului.