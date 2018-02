Corigenţi la democraţie

« Alte stiri din categoria National

Prestigioasa publicaţie „The Economist” a publicat raportul anual „Democracy Index”, care măsoară gradul de sănătate al democraţiilor din întreaga lume. România a suferit o cădere fără precedent din cauza asaltului la statul de drept dat de PSD şi ALDE, sub coordonarea celor doi lideri, Liviu Dragnea şi Călin Popescu-Tăriceanu. Astfel, România a coborât de pe locul 61 ocupat în 2016, pe locul 64. Scorul total a scăzut de la 6,62 la 6,44. La nota 6, „Democracy Index” consideră că o ţară are o democraţie cu lipsuri majore, iar sub acest scor, o ţară nici nu mai e nici măcar considerată ca fiind o democraţie imperfectă, ci un „regim hibrid”, în drum spre un regim autoritar. Este cel mai mic scor pe care l-a obţinut România vreodată, dar şi cel mai jos loc în „Democracy Index”. În 2006, primul an în care „Economist Intelligence Unit” a produs „Democracy Index”, România ocupă locul 50, cu un scor de 7,06.

De asemenea, scorul la „cultură politică”, adică măsura în care norme doctrinare, etice şi culturale cenzurează tendinţele de abuz ale clasei politice a scăzut de la 5,00 la 4,38. Şi scorul privind „libertăţile civile” a scăzut de la 8,24 la 7,94. Din nou, este cel mai mic scor obţinut vreodată de România la „libertăţi civile” şi prima oară când acesta scade sub 8.

Deşi România continuă să rămână cea mai precară democraţie din UE, cu cel mai mic scor general dintre toate cele 28 de state membre, scorul ei la „libertăţi civile” este egal cu al Bulgariei şi mai mare decât al Poloniei (7,65), al Croaţiei (7,35) şi al Ungariei (7,06). Cea mai mare scădere a scorului la „libertăţi civile” îi aparţine Ungariei (de la 9,12 în 2008, la 7,06 în 2017), urmată de Polonia (9,12 în 2008, 7,65 în 2017) şi de Croaţia (8,24 în 2008, 7,35 în 2017). România a scăzut de la 8,53 în 2008 la 7,94 în 2017, dar Bulgaria a scăzut şi mai mult, de la 8,82 în 2008 la 7,94 în 2017. Per total însă, Ungaria are un scor mai bun decât România - 6,64, în scădere şi ea de la 6,72, în timp ce Polonia a coborât şi ea către scorul de 6,67. Ambele state menţionate „au lucrat” la modificarea legilor justiţiei.

Venezuela este statul cu cea mai mare cădere a indicelui democraţiei - de la 4,68 la 3,87.

La stabilirea „Democracy Index”, „The Economist” a ţinut cont doar de cele petrecute în prima jumătate a anului trecut, astfel că mişcările Parlamentului pe legile justiţiei, care au încălcat în mod flagrant regulile unui stat democratic, nu au intrat în calcul. Cel mai probabil, pe 2018 raportul va indica un scor şi mai scăzut. Publicaţia britanică mai menţionează că, până acum, societatea civilă a fost principalul obstacol în calea implementării măsurilor de subordonare politică a justiţiei. Este vorba de acea societate civilă despre care Codrin Ştefănescu, secretar general adjunct al PSD, a subliniat că nu contează, pentru că ei au primit voturi - 18% din populaţia ţării, mai exact.