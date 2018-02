Anchetă după clasarea dosarului "Microsoft"

« Alte stiri din categoria National

Procurorul general Augustin Lazăr a sesizat Inspecţia Judiciară, după o informare primită din partea şefei Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), Laura Codruţa Kövesi, cu privire la săvârşirea de abateri disciplinare de către procurorul Mihaiela Moraru Iorga, care a instrumentat dosarul „Microsoft”. Acest lucru s-a întâmplat în septembrie 2017. „Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a primit o informare din partea procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) în legătură cu modul de instrumentare a cauzei cunoscută generic sub denumirea «dosarul Microsoft», precum şi cu măsurile întreprinse de către conducerea DNA în data de 17 iulie 2017. În data de 20 septembrie 2017 - pe baza actelor înaintate de către conducerea DNA anterior, respectiv pe 5 septembrie 2017, - procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a sesizat, în calitate de titular al acţiunii disciplinare, Inspecţia Judiciară cu privire la săvârşirea abaterii disciplinare prev. de art. 99 lit.t coroborat cu art. 991 alin. (1) şi (2) din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor (exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă) de către procurorul Moraru Iorga Mihaiela. Sesizarea priveşte mai multe aspecte, printre care şi modul de instrumentare a cauzei menţionate anterior”, se arată într-un comunicat al Parchetului General transmis ieri.

Dosar făcut de Mihaiela Moraru Iorga

Mihaiela Moraru Iorga este procurorul care s-a ocupat iniţial de ancheta din dosarul „Microsoft”. Procurorul care a preluat ancheta, după plecarea Mihaielei Moraru Iorga din DNA, a descoperit că suspecţii au fost puşi sub acuzare după ce infracţiunile s-au prescris.

DNA i-a trimis joi în judecată pe Claudiu Florică şi Dinu Pescariu pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în dosarul „Microsoft”, după ce anterior au mai fost trimise în instanţă alte părţi din dosar. În „Microsoft” s-au dat decizii definitive de condamnare.

Pe de altă parte, DNA a dispus clasarea părţii din acest dosar care îi privea pe foştii miniştri Ecaterina Andronescu, Mihai Tănăsescu, Şerban Mihăilescu, Dan Nica, Silvia Adriana Ţicău şi Alexandru Athanasiu, cercetaţi pentru abuz în serviciu pe motiv că faptele s-au prescris.

Peste 62,5 de milioane de euro şi 22 milioane de dolari este prejudiciul în dosarul „Microsoft”, sume pe care DNA ar fi dispus măsuri asigurătorii.

Moduri diferite de calculare a prescrierii

Procurorul-şef al DNA a încercat să explice istoria dosarul „Microsoft”. „Este un caz care a început în 2013 şi nicidecum în 2004, aşa cum s-a afirmat. Ca şi în alte cazuri, DNA primeşte sesizări pentru fapte care s-au petrecut cu cinci ani, cu şase ani, cu şapte ani. Este una dintre situaţii şi aici. Deci dosarele au fost înregistrate la DNA în 2013, au constituit o prioritate şi a început investigaţia complexă în care procurorii au trebuit să dovedească fapte petrecute în urmă cu zece ani. În patru ani de zile s-au făcut patru rechizitorii, au fost trimişi în judecată doi foşti miniştri dintre care unul a şi fost condamnat definitiv, şi alte persoane. Pentru o parte din foştii miniştri care au fost investigaţi, a intervenit prescripţia răspunderii penale, termen care nu poate fi imputat unui procuror, din moment ce noi am fost sesizaţi abia în 2013. Însă, modul cum s-a calculat termenul de prescripţie a fost diferit datorită practicii judiciare determinate de intrarea în vigoare a noilor coduri”, a relatat Codruţa Kövesi.

Astfel, procurorul de caz care a investigat acest dosar, Mihaiela Moraru Iorga, a calculat producerea prescripţiei în funcţie de data la care s-au făcut plăţile. „Am avut plăţi în 2005, 2009, în baza unui contract încheiat în 2004. Ulterior, atunci când dosarul a fost preluat de un alt procuror, care a întocmit trei rechizitorii şi a dispus măsuri preventive faţă de alte persoane, aceste măsuri preventive au fost contestate la ÎCCJ care în 2017 a spus că în situaţia în care avem o acţiune care se prelungeşte în timp, cum este şi în cazul nostru, termenul de prescripţie se socoteşte la data încheierii contractului, adică anul 2004. Acest lucru nu poate fi imputat procurorului de caz”, a mai spus procurorul şef al DNA.

Kövesi nu demisionează

Laura Codruţa Kövesi nu intenţionează să îşi dea demisia din şefia DNA, deşi recunoaşte că instituţia are partea s-a de vină în acest caz. „Atunci când un dosar se înregistrează la DNA printr-o sesizare, nu este 100% din cazuri posibilitatea să faci rechizitoriu. Sunt situaţii în care faci rechizitorii, sunt situaţii în care dai clasări. Rolul procurorului este acela de a administra probe, de a investiga faptele şi de a strânge probe în dovedirea vinovăţiei sau nevinovăţiei unei persoane”, a declarat procurorul şef al DNA, care se apără susţinând că atunci când a descoperit că subordonaţii săi încalcă procedurile legale sau au făcut vicii de procedură a sesizat Inspecţia Judiciară. „Este adevărat că în acest dosar DNA are o culpă prin faptul că un anumit procuror a început urmărirea penală pentru fapte care au fost prescrise. La fel ca în toate situaţiile în care procurorii au încălcat legea sau au făcut vicii de procedură am aplicat procedurile legale şi am sesizat Inspecţia Judiciară”, a declarat şefa DNA.

La rândul său, procurorul Mihaiela Moraru Iorga,dat afară din DNA la cererea Codruţei Kövesi, susţine că nu are ce să îşi reproşeze în dosarul „Microsoft”, menţionând că şi-a făcut treaba. „Prescripţia trebuie să ştii să o calculezi şi trebuie să stabileşti corect momentul consumării infracţiunii, momentul epuizării infracţiunii. Ce să-mi reproşez eu? Eu, până la momentul la care am predat dosarul, mi-am făcut treaba. De acolo, nu ştiu ce s-a întâmplat şi nu am ce să comentez. Dar ar fi trist să clasezi cauza pentru dorinţa de a face rău cuiva”, a declarat Mihaiela Moraru Iorga pentru Mediafax.

Anterior, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a vorbit despre „o gravă neglijenţă managerială privind soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil”. „Nu doar că a fost depăşit termenul rezonabil de soluţionare, fiind depăşit chiar şi termenul de prescripţie a răspunderii penale”, a spus Tudorel Toader, care, însă, nu şi-a terminat evaluarea privind activitatea Laurei Codruţei Kövesi.