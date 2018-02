Hayssam scapă de un dosar penal

« Alte stiri din categoria National

DNA a mai clasat un dosar celebru. Este vorba de dosarul privatizării Întreprinderii de Piese Radio şi Semiconductori (IPRS) Băneasa în care Omar Hayssam era cercetat pentru fals.

Procurorul Mihaiela Iorga Moraru a precizat ieri, pentru Agerpres, că faptele din dosarul în care se investiga privatizarea IPRS Băneasa nu sunt prescrise. „Este un dosar în care personal am dispus clasarea, într-adevăr, la sfârşitul lunii iunie 2017 sau începutul lui iulie 2017 în primele zile, dar a fost o soluţie pe fondul cauzei, pentru că infracţiunea de abuz în serviciu este săvârşită în perioada 2003-2004, are începere de urmărire penală in personam şi prescripţia este întrerupă, iar prescripţia specială, pe legea veche, ar fi 15 ani, deci s-ar prescrie undeva în 2019. Faptele nu erau şi nu sunt prescrise nici în prezent, faptele care sunt circumscrise infracţiunii de abuz în serviciu. A fost dată o soluţie de clasare pe abuz în serviciu raportat la decizia Curţii Constituţionale, care impunea să ai o încălcare de legislaţie primară, ori în speţă erau încălcări dintr-o hotărâre de guvern”, a declarat procurorul Mihaiela Iorga Moraru.

Omar Hayssam a fost condamnat de instanţele din România în mai multe dosare: 20 de ani de închisoare pentru răpirea jurnaliştilor români în Irak, 16 ani de închisoare în dosarul „Volvo Truck”, trei ani de închisoare în dosarul „Foresta Nehoiu”, doi ani de închisoare pentru trecerea frauduloasă a frontierei. Totodată, Hayssam a fost condamnat în 2015 de Tribunalul Bucureşti la 23 de ani şi patru luni închisoare în dosarul „Manhattan”, în care a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT pentru săvârşirea unor infracţiuni economice. În acelaşi dosar, fratele său, Mohamad Omar, a fost condamnat la 16 ani de închisoare. De asemenea, cei doi fraţi au fost obligaţi să plătească în solidar suma de 7,8 milioane lei. Această decizie nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel.

În 2006 a fugit din România, fiind adus înapoi în ţară în 2013, pentru a-şi ispăşi pedeapsa cu închisoarea.