Război total între Ponta şi Dragnea

Fostul premier Victor Ponta a declarat, ieri, că este dispus să-i dea bani preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, pentru ca acesta să copieze de la DNA declaraţia dată de el ca martor în dosarul Tel Drum.

Prezent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, unde s-a desfăşurat un nou termen al dosarului „Rovinari-Turceni”, Ponta a reacţionat la declaraţia pe care Liviu Dragnea a făcut-o, duminică seară, potrivit căreia fostul prim-ministru social-democrat s-ar fi aflat printre denunţătorii de la DNA. „Domnul Dragnea a mai spus ieri, probabil la supărare, că sunt denunţător în dosarul domniei sale şi cred că de data asta nu este o chestie între doi oameni, ci chiar este ceva important. Totuşi, milioane de oameni m-au votat pentru prim-ministru, şef de partid şi trebuie să ştie adevărul, motiv pentru care astăzi (n.r. - ieri) voi depune o cerere la DNA, pentru a mi se preciza dacă am calitatea de martor, cum au foarte mulţi alţii, sau dacă am calitatea de denunţător. Domnul Dragnea poate, astăzi (n.r. - ieri), să facă o copie de pe declaraţia mea. Am înţeles că nu are bani. Îi dau eu astăzi (n.r. - ieri) bani că îmi iau salariul şi poate să copieze cele cinci pagini, cred că are declaraţia mea de martor... Sunt foarte serios. Dacă domnul Dragnea aduce o hârtie, denunţul meu, sau dacă DNA spune că sunt denunţător, tot astăzi îmi dau demisia din Parlament şi aţi scăpat de mine din politică. Dacă vă aduc hârtia din care rezultă că sunt martor sau domnului Dragnea îi vine mintea la cap şi scoate declaraţia de martor, nu mai este chestie de scuze, trebuie să îşi dea demisia din Parlament, pentru că milioane de oameni au fost minţiţi. Este simplu, o hârtie şi dovada”, a afirmat Ponta.

El a adăugat că nu a depus niciodată un denunţ penal, acuzându-l din nou pe Liviu Dragnea că a minţit.

În replică, Liviu Dragnea a afirmat că nu discută cu turnătorii şi şantajiştii şi susţine că Victor Ponta „nu ştie în ce s-a băgat”.

Întrebat de jurnalişti dacă îşi va da demisia în cazul în care se va demonstra ca Victor Ponta a mers la DNA în calitate de martor, Dragnea a spus: „Mie nu-mi place să conversez nici cu turnătorii, nici cu şantajiştii. În al doilea rând, inclusiv astăzi, cererea pe care a ticluit-o la sfatul celor două prietene pe care le are în DNA este în fapt o plângere penală în care mă acuză de intimidarea martorilor. Trei - denunţul public făcut la HotNews l-a văzut toată lumea şi îl poate reciti toată lumea. Patru - eu nu mă duc pe discuţia de formă, că nu scrie nicăieri «denunţ» sau este vorba de conţinutul acelei declaraţii. Cinci - cu părere de rău spun, nu ştie în ce s-a băgat”.

Fostul premier a replicat imediat şi a spus că Liviu Dragnea a vorbit „în oglindă” atunci când a afirmat că nu discută cu „turnătorii şi şantajiştii”. „Voi aţi văzut că a minţit? Dragnea mincinosul. Vorbea în oglindă Dragnea, care este mincinosul naţional. Aţi văzut, a zis că am denunţ, nu e niciun denunţ. (...) Domnul Dragnea cred că o are pe doamna Kövesi (prietenă - n.r.), dar s-ar putea să nu mai ţină mult. Era iubire acolo”, a răspuns Ponta.

Noul episod al războiului dintre Victor Ponta şi Liviu Dragnea s-a iscat după o declaraţie pe care liderul social-democrat a făcut-o, duminică seară, într-o emisiune la România TV: „Turnătorii din dosare îi ştiu, doamnă. Şova, Ponta, Niţulescu şi mai sunt şi alţi câţiva. Nu vreau să îi fac vedete. O să discutăm despre asta”.