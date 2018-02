Mihai Chirica, exclus din PSD

« Alte stiri din categoria National

Biroul Permanent Judeţean (BPJ) al organizaţiei municipale PSD Iaşi a decis, în şedinţa de ieri, excluderea din partid a primarului Mihai Chirica, precum şi a viceprimarului Gabriel Harabagiu şi a preşedintelui executiv al organizaţiei municipale Iaşi a social-democraţilor, Sorin Iacoban.

Pentru demiterea celor trei au votat 18 din cei 23 de membri prezenţi la şedinţă.

Primarul Mihai Chirica, viceprimarul Gabriel Harabagiu şi preşedintele executiv al Organizaţiei Municipale Iaşi, Sorin Iacoban, au părăsit anterior sala în care se desfăşura şedinţa Biroului Permanent Judeţean a PSD Iaşi. „După ce ne-am expus punctele de vedere, li s-a cerut celor care ne susţin să părăsească sala. Am plecat cu ei. Ni s-a reproşat că am emis comunicate referitoare la susţinerea guvernelor Grindeanu şi Tudose. Am explicat susţinerea pe care am avut-o faţă de acele Guverne. Au fost date trei voturi în comisia de etică. Ar fi fost şapte voturi în final. Nu a fost respectat regulamentul”, a spus Mihai Chirica după ieşirea din BPJ.

Chirica a declarat că „nu putem fi excluşi, pentru că decizia Biroului Judeţean trebuie trimisă la organizaţia municipală, care s-a exprimat deja masiv pentru susţinerea noastră, a celor vizaţi de comisia de etică a PSD Iaşi”.

Fost preşedinte al PSD Iaşi şi vicepreşedinte la nivel naţional, Mihai Chirica a reiterat că din cauza disensiunilor PSD riscă să piardă nu doar conducerea municipiului, dar şi susţinerea electoratului din judeţ şi, implicit, alegerile din 2020.

Preşedintele interimar al organizaţiei judeţene PSD Iaşi, Maricel Popa, a declarat că excluderea din partid a primarului Mihai Chirica şi a celorlalţi doi apropiaţi ai săi, Gabriel Harabagiu şi Sorin Iacoban, vine după ce aceştia au încălcat „de nenumărate ori” statutul formaţiunii. „S-a votat ceea ce a spus Comisia de Etică, care este independentă de partid, de noi. Am supus la vot în BPJ. A fost o majoritate covârşitoare. 18 pentru excludere, unul împotrivă şi două abţineri din 21 cu drept de vot”, a declarat Maricel Popa, care este şi preşedintele CJ Iaşi. Totodată, el a subliniat că fiecare membru al formaţiunii are dreptul să îşi exprime opiniile, dar aceasta trebuie făcută într-un cadru statutar, în şedinţele formaţiunii.

Şedinţa de ieri a BPJ a PSD Iaşi a fost organizată după ce în la începutul săptămânii Comisia de Etică a organizaţiei judeţene a propus excluderea primarului Mihai Chirica, viceprimarului Gabriel Harabagiu şi a preşedintelui executiv al Organizaţiei Municipale a PSD Iaşi, Sorin Iacoban. S-a cerut totodată şi sancţionarea cu avertisment a preşedintelui OM Petru Corneliu Boişteanu şi a lui Gabriel Teodorescu. Măsurile au fost solicitate întrucât cei cinci şi-au arătat susţinerea faţă de guvernele Grindeanu şi Tudose.

Cătălin Ivan: „Mihai Chirica a spus exact ce gândesc membrii PSD”

Primarul Iaşiului, Mihai Chirica, prin declaraţiile sale, nu a fost niciodată în afara partidului, pentru că a spus „exact ce gândesc toţi membrii PSD, iar pentru asta a fost executat”, a afirmat, ieri, pentru Agerpres, europarlamentarul Cătălin Ivan. „Mihai Chirica, prin toate declaraţiile sale, nu a fost nicio secundă în afara partidului şi a spus lucruri pe care toţi membrii de partid le gândesc. Liviu Dragnea şi cu cei care conduc în acest moment PSD sunt în afara partidului şi îl ţin captiv. El a spus exact ce gândesc toţi membrii de partid - şi cu Sevil Shhaideh, şi cu Ordonanţa 13, şi cu fondurile pentru primari, n-a spus niciodată altceva ce nu gândim cu toţii. Numai pentru că a avut curajul să spună a fost executat. Iar PSD nu mai este partidul social-democrat care a dus România în UE şi în NATO, ci doar partidul lui Liviu Dragnea - scut pentru poate cei mai corupţi oameni din România în acest moment, cu averi uriaşe scoase în afara ţării, care fug de închisoare şi vor să rămână cu toţi banii furaţi”, a declarat Cătălin Ivan.