PSD a pus gând rău DNA

După ultimele evenimente, liderii coaliţiei aflate la putere, majoritatea cu probleme juridice, au cerut decapitarea DNA şi chiar „reformarea din temelii” a acesteia.

Secretarul general adjunct al PSD Codrin Ştefănescu a declarat că s-ar fi aşteptat deja la măsuri şi reacţii şi pentru că acestea nu au venit, face apel la ministrul Justiţiei: „Tudorele, fă ceva că nu se mai poate!”

La rândul său, senatorul PSD Şerban Nicolae consideră că DNA „ar trebui refăcută din temelii”, întrucât „instituţia este profund coruptă”, chiar dacă există acolo şi oameni care-şi fac treaba. În plus, Şerban Nicolae consideră că „este momentul unor măsuri drastice”, dar a refuzat să explice ce înseamnă aceste măsuri, fiind în sarcina ministrului Justiţiei să decidă.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că trebuie făcută o anchetă serioasă şi este bine că s-a autosesizat Inspecţia Judiciară, însă nu poate fi vorba doar despre abateri disciplinare, existând „elemente penale foarte serioase”. Dragnea afirmă că, dacă înregistrările prezentate în spaţiul public se dovedesc adevărate, „avem elemente de poliţie politică în România”.

Premierul Viorica Dăncilă a spus că îi va cere ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, să vină urgent în ţară, având în vedere ultimele informaţii din spaţiul public, care cer prezenţa acestuia la Bucureşti.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a afirmat că ştie ce are de făcut. „Nu voi sesiza Inspecţia Judiciară, consider că la acest moment nu mai este necesară sesizarea Inspecţia Judiciară pentru că, dacă aţi sesizat, ne-ar prelungi cu mult, ar trebui să aşteptăm soluţionarea, rezultatele verificării Inspecţia Judiciară. Prin urmare, nu voi sesiza Inspecţia Judiciară. Am raportul privind activitatea DNA-ului întocmit şi îl pot prezenta oricând, există şi varianta cealaltă, cum spuneam, prezentării în plenul Parlamentului a unui raport sinteză privind activitatea Ministerului Public, DIICOT-ul, DNA-ul. Voi reveni în ţară şi voi vedea care este varianta cea mai recomandată şi completă, pe de o parte, şi rapidă, pe de altă parte. Nu are sens să mai aşteptăm Inspecţia Judiciară. Să ne spună ce? Să confirme a „n”-a oară ceea ce în realitate ştim, pe de altă parte să prelungească termenul de rezolvare a problemei pe care o discutăm”, a declarat Toader, ieri, la Antena 3.