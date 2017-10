Americanii nu văd cu ochi buni economia României

« Alte stiri din categoria Romania in lume

Un articol din ziarul american „New York Times” avertizează că economia României s-ar putea confrunta cu probleme în viitorul apropiat, în condiţiile în care avansul din prezent este bazat în cea mai mare parte pe consum, iar Guvernul este nevoit să taie masiv din bugetele alocate investiţiilor pentru a putea susţine creşterile salariale anunţate. „România este economia cu cel mai puternic ritm de creştere din Europa, 5,8% în prima jumătate a anului comparativ cu perioada similară a anului trecut, graţie creşterii consumului în urma majorării pensiilor şi salariilor”, informează „New York Times”. Publicaţia americană dă exemplul unei pensionare care decide să îşi cumpere o pereche de cizme, deşi are o datorie, amintindu-şi însă că a primit bani în plus la pensie. „Înclinaţiile acestei pensionare la mall explică de ce România are cea mai rapidă creştere economică din Europa. În prima jumătate a anului, ea s-a extins, cu un ritm de creştere de 5,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent”, arată „New York Times”.

Cu toate acestea, scena de la mall ilustrează şi de ce mulţi economişti sunt pesimişti că averea României poate continua să se îmbunătăţească şi de ce unii se tem că următoarea criză din Europa se formează deja. O mare parte din creşterea pe care a experimentat-o ​​România este produsul unei prosperităţi neaşteptate a consumatorilor - una finanţată de creşteri salariale în sectorul public, oferite de un guvern a cărui generozitate populistă presează limitele ucigaşe ale aritmeticii.

O a doua Grecie

Pentru a plăti salariile majorate, Guvernul a redus investiţiile pentru autostrăzi şi alte lucrări publice, în condiţiile în care starea proastă a infrastructurii României a limitat deja schimburile comerciale. În prezent, economiştii se tem că majorările de salarii, cumulate cu reducerile de taxe, au creat un salt temporar al activităţii economice care va lăsa ţara îndatorată. „Facem aceleaşi greşeli ca şi Grecia. Continuăm să creştem datoria public într-o perioadă de boom”, avertizează Cristian Păun, profesor la Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Pentru moment, comparaţia cu Grecia, un exemplu extrem al unei economii distruse de politicile guvernamentale generoase, este una forţată. La finele anului trecut datoria publică a României era de aproximativ 39% din PIB, faţă de 182% din PIB în cazul Greciei. Cu toate acestea, datoria publică a României s-a dublat în ultimele două decenii. „Acest lucru este foarte periculos. Atunci când va veni o nouă criză, ceea ce se va întâmpla în mod inevitabil, vom fi expuşi”, apreciază Cristian Păun.

Probleme respinse de guvernanţi

În schimb, oficialii guvernamentali au respins aceste opinii. Veniturile disponibile din România sunt la o zecime comparativ cu cele din Suedia şi Austria. De asemenea, Guvernul de la Bucureşti este presat să îmbunătăţească standardul de viaţă iar majorarea salariilor este o modalitate. „Facem foarte multe progrese. Creşterea este sustenabilă”, susţine Andrei Pop, cel mai tânăr parlamentar PSD.

Recent, agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings a avertizat că deficitul bugetar al României riscă să depăşească pragul de 3% din PIB, ceea ce ar putea implica o procedură de deficit excesiv din partea Uniunii Europene.

„Nu are cum să se termine cu bine. O să ne explodeze în faţă”, susţine Florin Câţu, membru al principalului partid de opoziţie, PNL, şi fost economist şef la banca ING.

„Nu există îndoieli că salariile trebuie să crească, dar nu aşa”, spune Bogdan Hossu, preşedintele Confederaţiei Cartel Alfa, care reprezintă aproximativ 600.000 de salariaţi, printre care şi profesori şi funcţionari. Potrivit lui Hossu, numai în acest an, Guvernul a adoptat mai multe majorări. A crescut salariul minim cu aproape 16% până la 8,375 lei (2,18 dolari) pe oră. Apoi angajaţii din sectorul medical au primit o majorare de 25% iar întregul sector public urmează să beneficieze de o nouă majorare de 25% în ianuarie 2018.

Scădere abruptă a investiţiilor

România a căutat să amplifice creşterea economică prin curtarea investiţiilor străine. Efortul a fost sporit de un atac asupra corupţiei oficiale, realizat de o agenţie creată cu mai mult de un deceniu în urmă - DNA -, ca parte a campaniei de succes a României pentru aderarea la Uniunea Europeană. Cu toate acestea, în ultimele luni, guvernul a încercat să slăbească legile anticorupţie. „Există momente în care voinţa politică ne arată că nu există nicio intenţie, nu există nicio dorinţă reală de a eradica corupţia”, a declarat Laura Codruţa Kövesi, procurorul şef al DNA. „Există un adevărat atac împotriva sistemului de justiţie”, a precizat ea.

Pe parcursul primelor şapte luni ale anului, investiţiile străine au scăzut cu peste 17%, potrivit băncii centrale. Dacă îngrijorarea cu privire la corupţie este un factor, şi mutarea bruscă a fondurilor dă bătăi de cap, pe măsură ce guvernul caută bani pentru a-şi finanţa majorările salariale. În aceste condiţii, pentru a strânge banii cu care să finanţeze majorările de salarii, în ultimele săptămâni Guvernul a prezentat o serie de planuri prin care să forţeze companiile de stat să transfere rezervele de lichidităţi şi de asemenea a propus modificarea sumelor care sunt virate la Pilonul II de pensii.

„Fac tot felul de declaraţii şi de ajustări. E ca şi cum sunt producători ai unui musical şi încearcă diferite versiuni ale unui cântec înainte de a şti ce vor să cânte”, este de părere Dragoş Neacşu, director la divizia din România Erste Asset Management.

Infrastructură praf

Aceasta în condiţiile în care una din principalele îngrijorări ale antreprenorilor este că Guvernul nu modernizează infrastructura renumit de proastă a României. Noriel, o companie românească producătoare de jucării achiziţionată anul trecut de un fond de private equity, şi-a extins reţeaua de magazine de la 46 până la 60 şi s-ar extinde şi mai rapid dacă ar exista autostrăzi, precizează directorul general Marek Maciejko. Compania concepe jucăriile în România şi le produce în China. Apoi sunt transportate la un port de la Marea Neagră şi ulterior cu camionul la Bucureşti. Însă pentru ca jucăriile să ajungă la magazinele Noriel din Timişoara este nevoie de două zile din cauza faptului că nu sunt autostrăzi. „Lipsa infrastructurii ne-a afectat afacerile”, spune Marek Maciejko.

Indicatorii macroeconomici se agravează

Institutul Naţional de Statistică (INS) a anunţat recent că a revizuit în creştere, de la 5,9% la 6,1%, pe serie brută, estimările publicate în august şi septembrie referitoare la rata de creştere a Produsului Intern Brut (PIB) din trimestrul al doilea al acestui an.

Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat, după primele opt luni din acest an, un deficit de 4,043 miliarde euro, cu 52,4% mai mare decât nivelul înregistrat în aceeaşi perioadă din 2016, mai ales ca urmare a dezechilibrării balanţei comerciale, potrivit datelor publicate recent de Banca Naţională a României.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 2,518 miliarde euro după primele opt luni, în scădere cu 18,6% comparativ cu perioada ianuarie - august 2016. Totodată, datoria publică a ţării a ajuns în august la 33,898 miliarde euro, cu 5% mai mult decât în 31 decembrie 2016.