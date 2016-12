Sezon încheiat cu un derby

« Alte stiri din categoria Sport

Sezonul fotbalistic în România se încheie cu derby-ul de tradiţie Dinamo-Steaua, care se va disputa în semifinalele Cupei Ligii.

Antrenorul Stelei, Laurenţiu Reghecampf, a declarat ieri că îşi doreşte ca jucătorii săi „să spele” în partida de astăzi cu Dinamo din Cupa Ligii înfrângerea suferită cu scorul de 3-1 în derby-ul din etapa a XVIII-a a Ligii I. „Este ultimul meci din acest an şi sper să fie unul foarte bun pentru noi. Pe mine mă interesează să avem un rezultat pozitiv. Sper ca mâine (n.r. - astăzi) să spălăm înfrângerea din ultimul meci cu Dinamo (n.r. - scor 1-3, în 30 noiembrie, în etapa a XVIII-a a Ligii I), pentru că atunci am avut jocul în mână şi până la urmă am pierdut. Sunt sigur că jucătorii mei vor fi foarte motivaţi şi vor face un meci foarte bun. Sper ca la meci să vină 10-15.000 de spectatori”, a spus tehnicianul.

Reghecampf a analizat ultima partidă cu Dinamo şi speră că jucătorii săi au înţeles să nu mai repete aceleaşi greşeli.

Pentru meciul de mâine tehnicianul se confruntă cu mai multe probleme de lot. „Este vorba despre Popa, care e răcit ca şi mine şi mulţi din staff-ul nostru, dar sperăm să îl recuperăm şi să fie măcar pe banca de rezerve. Iar Pintilii este accidentat după partida cu Timişoara şi nu va putea evolua cu Dinamo. Apoi mai este Bourceanu suspendat, plus ceilalţi jucători accidentaţi de mai mult timp”, a afirmat antrenorul.

Andone: „Prima condiţie e să nu primim gol”

De partea cealaltă, antrenorul echipei Dinamo, Ioan Andone, a declarat că în partida cu Steaua, prima condiţie este ca formaţia sa să nu primească gol, iar apoi speră să marcheze pentru a lua o opţiune de calificare înaintea returului. „Este un meci special care vine într-o perioadă nu prea bună, pentru că ultimul meci al nostru nu a fost unul bun. Dar avem în gând partida cu Steaua din campionat în care am înscris trei goluri. Aşa că mâine (n.r. - astăzi) eu sper să luăm o opţiune de calificare în finală. Fiind o semifinală în două manşe, să nu primim gol este prima condiţie, pentru că la retur un 1-1 ne poate califica. Sper să avem o strategie bună şi măcar acum, pe final de an, să le aducem o bucurie suporterilor noştri pe care îi aşteptăm în număr mare la stadion. Nici steliştii nu trec printr-o perioadă prea bună, dar la derby-uri te mobilizezi. E clar că vor să ia o opţiune de calificare şi vor dori să marcheze, pentru că meciul este considerat acasă pentru noi. Revanşă oricând este în meciurile dintre Dinamo şi Steaua”, a spus tehnicianul.

Ioan Andone a menţionat că este posibil ca la partida de joi să schimbe sistemul de joc folosit în ultimele meciuri. „Cred că voi reveni la 4-3-3, aşa cum am jucat majoritatea partidelor din acest sezon. O să încercăm să facem presing sus, să îi ţinem departe de poarta noastră, pentru că Steaua este o echipă tehnică. Dacă o laşi să joace poţi să ai probleme”, a explicat el. Pentru întâlnirea de astăzi, antrenorul are doi jucători indisponibili: Azer Busuladzic şi Harlem Gnohéré.

Dinamo întâlneşte, astăzi, de la ora 20:30, pe Arena Naţională, Steaua, într-o partidă contând pentru prima manşă a semifinalelor Cupei Ligii.

Arbitrul Horaţiu Feşnic va conduce la centru meciul Dinamo - Steaua.

Feşnic va fi ajutat la cele două linii de Valentin Avram şi Aurel Oniţă, în timp ce rezervă va fi Alexandru Tudor.

Observatorii partidei vor fi Eduard Dumitrescu şi Paul Mincu.

Meciul retur este programat la 2 martie 2017.