Lovitură dură pentru Becali

Curtea de Apel i-a interzis omului de afaceri Gigi Becali să mai folosească numele „Steaua” şi „Steaua Bucureşti” în denumirea societăţii comerciale care administrează clubul de fotbal, SC Fotbal Steaua Bucureşti SA, şi în cea a echipei FC Steaua, înscrisă la asociaţiile şi federaţiile sportive (FRF şi LPF). Becali ar putea folosi cele două denumiri doar cu acordul CSA Steaua. Decizia nu este definitivă.

Fotbal Club Sportiv Becali

Omul de afaceri Gigi Becali a declarat, ieri, la Digisport, că nu este afectat de decizia Curţii de Apel. „Dacă decizia e definitivă, schimb numele şi aia e. Nu mă afectează decizia instanţei. Schimb numele şi ce. FCSB şi ce? Fotbal Club Sportiv Becali. Nu numele e problema mea, e pentru şi o provocare, ca să vedem spiritul românesc, e împotriva legii sau cu legea, cu adevărul sau minciuna. Poate oamenii vor zice, asta e Steaua noastră, Steaua lui Becali. Se va demonstra dragostea românilor faţă de mine. Vreau să văd dacă fanii se vor îndepărta de echipă. La fotbal, dacă ai performanţă ai suporteri, dacă nu ai performanţă nu ai suporteri. Indiferent cum te numeşti, faci echipă nouă, te duci în Liga Campionilor, dacă faci performanţă aduci Chelsea, Manchester, Barcelona şi vin oamenii să vadă” a declarat Becali la Digisport.

El a mai spus că noua echipă a Clubului Sportiv al Armatei (CSA) nu va atrage nimic, când nu are adevărul şi dreptatea de partea ei: „Oamenii nu sunt proşti. Minciuna nu poate atrage Ei au acum lucrări satanice, ce ai tu cu societatea asta, ţi-a adus 25 de milioane de euro, mă nebunule? Asta e o căruţă cu cai puternici care trage la căruţa României. Pentru ce o desfiinţaţi mă, nemernicilor. M-a afectat că se întâmplă în ţara mea, unde nu pot avea siguranţa justiţiei şi dreptăţii”.

Becali va continua investiţiile la Steaua pentru a câştiga campionatul şi pentru a se califica în Liga Campionilor. „Vedeţi voi acum, ţelul meu este campionatul, Liga Campionilor, că dau ei sentinţe e problema lor. Coeficientul echipei nu poate să-l ia nimeni, niciodată, este la UEFA. Nu poate nimeni să-l ia, o să zică, pleacă de aici, mă nebunule. Asta o să fie o sentinţă peste un an, acolo există o tranzacţie la notar, eu am renunţat la şase milioane de dolari prin tranzacţie, dădusem şase milioane la Steaua, ca să nu se desfiinţeze, am făcut societate, am renunţat la bani. Dacă dispar eu, dar nu sunt uşor de învins, luaţi-vă adio de la fotbalul din România”, a afirmat el

FC Steaua, gruparea patronată de Gigi Becali, a fost acţionat în instanţă în 2011 de Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucureşti, care a cerut anularea mărcii înregistrate de gruparea din Liga I.