Sportivi botoşăneni premiaţi de Dinamo

Sportivii botoşăneni domină topurile de sfârşit de an. Este şi cazul premierii performerilor clubului Dinamo în cadrul galei „Superlativele anului sportiv 2016”, unde patru dintre laureaţi şi-au început cariera sportivă la CS Botoşani. Este vorba de canotoarele Ioana (Crăciun) Strungaru, Adelina (Cojocariu) Boguş, Viviana Bejenariu, dar şi de luptătorul Alin Alexuc.

„Clubul Sportiv Dinamo are bucuria de a culege acel dram de strălucire care i-a mai rămas sportului românesc. Sportivii pe care îi premiem sunt doar o parte dintre performerii familiei dinamoviste. Clubul nostru a încheiat anul cu 93 de medalii obţinute la competiţiile de obiectiv, ceea ce ne menţine în vârful structurilor sportive din România... Suntem reprezentanţii celui mai titrat club din România şi istoria acestuia ne obligă pe toţi”, a declarat preşedintele interimar al CS Dinamo, Monica Iagăr.

Olimpicii au avut întâietate

Cum era de aşteptat, capul de afiş al premierilor făcute de cel mai mare club sportiv, Dinamo, care a avut loc la sediul Ministerului Afacerilor Interne, l-au ţinut laureaţii olimpici.

Astfel, Loredana Dinu, componentă a echipei feminine de spadă a României, campioană olimpică la Rio de Janeiro şi medaliată cu bronz la Campionatele Europene, a fost desemnată sportivului anului 2016.

La categoria „Laureaţii anului” s-au regăsit trei sportivi formaţi la CS Botoşani, carea cum activează la clubul Dinamo. Este vorba de cele două canotoare medaliate cu bronz în proba olimpică de 8+1 de la Rio, Ioana Strungaru şi Adelina Boguş, şi de luptătorul Alin Alexuc, clasat pe locul cinci la Jocurile Olimpice. Alături de ei au mai fost premiaţi: Horia Tecău (tenis), Florin Mergea (tenis), Mădălina Bereş (canotaj), Andreea Boghian (canotaj), Mihaela Petrila (canotaj), Tiberiu Dolniceanu (scrimă), Corina Căprioriu (judo), Andrei Muntean (gimnastică), Cristina Iovu (haltere), Daniel Natea (judo), Monica Ungureanu (judo).

„Felicitări Loredanei şi celorlalţi colegi de la Dinamo, care în acest an au reuşit performanţe sportive remarcabile. Era şi normal ca Loredana Dinu să fie declarată cea mai bună sportivă a anului, după ce a cucerit aurul olimpic la Rio. Şi noi, canotoarele, am avut un an bun, rezultatele pe care le-am obţinut fiind puţin scontate de foarte mulţi”, a declarat Ioana Strungaru.

Impresionată de festivitatea clubului Dinamo s-a declarat şi Adelina Boguş. „E un lucru frumos pentru sportivi, ca la sfârşit de an, să le fie încununată munca cu o mulţumire”, a povestit canotoarea medaliată cu bronz la Rio.

„Cel mai frumos lucru a fost că m-am revăzut cu prieteni de la alte sporturi cu care am fost şi la Jocurile Olimpice. E o apreciere din partea clubului Dinamo pentru toată munca noastră din 2016, un an în care am adus multe medalii şi prestigiu acestui club mare pe care-l are România”, a punctat şi Alin Alexuc.

Pe lângă cei trei olimpici, la festivitatea clubului Dinamo, botoşăneanca Viviana Bejenariu, ultima mare sportivă descoperită de antrenoarea Elena Iacob, a fost desemnată „cel mai bun sportiv la categoria tineret”, în timp ce „cel mai bun junior” a ieşit Nicolae Andrei de la canoe.

Aşa cum era de aşteptat, Mircea Roman, tehnicianul care a făcut minuni în canotajul românesc a primit titlul de „cel mai bun antrenor al anului”.

Echipa de handbal masculin a fost desemnată cea mai bună a clubului, în timp ce secţia de arte marţiale a fost premiată pentru că a fost cea mai bună din rândul sporturilor neolimpice.

De asemenea, CS Dinamo a acordat trei plachete de onoare pentru sprijinul acordat la îndeplinirea performanţelor clubului (93 de medalii obţinute în 2016 la competiţiile de obiectiv) preşedintelui COSR, Mihai Covaliu, ministrului Tineretului şi Sportului, Elisabeta Lipă, şi ministrului Afacerilor Interne, Dragoş Tudorache.

Ministrul Dragoş Tudorache a declarat că este mândru de rezultatele sportivilor dinamovişti, chiar dacă înainte de a prelua postul susţinea un alt club.

Superlativele anului sportiv 2016 - Dinamo

Sportivul anului: Loredana Dinu (scrimă)

Laureaţi ai anului sportiv 2016

Horia Tecău (tenis)

Florin Mergea (tenis)

Mădălina Bereş (canotaj)

Andreea Boghian, Adelina Boguş, Mihaela Petrila, Ioana Strungaru (canotaj)

Tiberiu Dolniceanu (scrimă)

Corina Căprioriu (judo)

Alin Alexuc (lupte)

Andrei Munteanu (gimnastică)

Cristina Iovu (haltere)

Daniel Natea (judo)

Monica Ungureanu (judo)

Cel mai bun sportiv categoria tineret: Viviana Bejinariu (canotaj)

Cel mai bun junior: Nicolae Andrei (canoe)

Cea mai bună secţie la sporturi neolimpice: arte marţiale

Echipa anului: handbal masculin

Cel mai bun antrenor: Mircea Roman (canotaj)

- Marius ILINCARU