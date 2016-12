Magda Lozniceriu, în topul badmintonului românesc

« Alte stiri din categoria Sport

Botoşaniul are din nou o reprezentantă în top 10 feminin al badmintonului românesc. Este vorba de Magda Lozniceriu.

Sportiva descoperită şi formată de Daniel Hriscu la CS Botoşani a fost plasată pe locul 7 al clasamentului de final de an stabilit de Federaţia Română de Badminton (FRB) şi asta în condiţiile în care Magda Lozniceriu a concurat doar jumătate de an. „Sincer, e frustrant să ajungi în Top 10 şi să nu fi putut juca decât până la jumătatea anului. E frustrant să îţi doreşti să joci, dar să nu o poţi face”, a declarat sportiva botoşăneancă. Aceasta a fost chinuită şi în acest sezon de accidentări, care, de altfel, „i-au sabotat” întreaga carieră, una care se anunţa foarte promiţătoare. „După ultima operaţie, cea pentru ruptura de fascie plantară, am încercat să continui. Am câştigat ultimul turneu din anul trecut, am mai jucat încă trei anul asta, dar durerile au fost mult prea mari. Atunci medicii m-au întrebat dacă se merită să risc să ajung să nu mai pot merge sau mă opresc? Decizia mea a fost să iau o pauză. A fost o decizie grea, chiar dureroasă aş putea zice, pentru că-mi doresc enorm să joc”, a mai spus Magda Lozniceriu.

Sportiva, care este plecată în Anglia, a încercat să îmbine refacerea cu „un pic de joc” şi a mers săptămânal la un club de amatori din Insulă pentru a practica sportul pe care-l iubeşte de peste două decenii. Magda Lozniceriu nu ştie încă data când va putea reveni în competiţiile oficiale, deşi speră ca să poată juca în sezonul viitor. „Dacă ar fi după mine m-aş întoarce anul viitor, dar nu ştiu... Mi-e frică să risc. Am riscat atât de mult în aceşti 20 de ani de badminton, încât mi-e frică pentru mine acum. Sper să pot reveni măcar pentru două turnee anul viitor, măcar la dublu dacă nu la simplu. Acum, nu pot decât să promit că indiferent cât va dura până mă voi recupera nu voi renunţa în totalitate la badminton, niciodată”, a mai spus campioana botoşăneană.

În acest an, Magda Lozniceriu a ocupat locul 3 în proba de simplu a Cupei României, locul 3 la Cupa Sportul Studenţesc atât la simplu, cât şi la dublu, unde a făcut pereche cu Adelina Marin, şi locul 1 la Campionatul Naţional pe echipe cu Ştiinţa Bacău. „Îi sunt recunoscătoare antrenorului meu de la club, Bogdan Milon, care a fost alături de mine indiferent de problemele avute, medicului Lucian Galoşi de la clinica timişoreană Reha, care a avut curajul să mă oprească din cursa mea nebunească de a juca indiferent de circumstanţă, el fiind şi cel care a reuşit să mă readucă pe teren după operaţie şi familiei, care mi-a fost alături necondiţionat şi care încă mai speră să nu mă întorc pe teren de frică să nu mai păţesc ceva”, a conchis Magda Lozniceriu.