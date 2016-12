Reghecampf îşi pune la zid jucătorii

« Alte stiri din categoria Sport

Antrenorul echipei de fotbal Steaua, Laurenţiu Reghecampf, a declarat că înfrângerea cu scorul de 4-1 din meciul cu Dinamo, contând pentru prima manşă a semifinalelor Cupei Ligii, nu este o umilinţă, ci o lecţie din care jucătorii săi trebuie să înveţe.

„Nu sunt multe lucruri de spus, pentru că am început foarte bine meciul şi l-am terminat foarte prost. Am avut trei ocazii clare să marcăm, iar apoi am primit gol la o fază pe care nu poţi să ţi-o explici. Agresivitatea ne-a lipsit azi (n.r. - joi) foarte mult. Foarte mulţi jucători au lipsit din joc, nu au intrat în contact cu adversarul aşa cum ar fi trebuit să o facă. Sunt lucruri la care vom lucra în perioada următoare. Eu nu văd înfrângerea ca pe o umilinţă, o văd ca pe o lecţie din care trebuie să învăţăm. Primim goluri foarte uşor. Sunt lucruri care se repetă din păcate şi care nu ar trebui să se întâmple la echipa noastră”, a afirmat el.

Reghecampf este convins că Steaua poate învinge Dinamo cu 3-0 în retur pentru a se califica în finala Cupei Ligii. „Cu siguranţă rezultatele mă ţin în funcţie. În campionat suntem pe locul doi, jucăm play-off-ul, iar în returul cu Dinamo din Cupa Ligii, aşa cum ne-au bătut ei cu 4-1, putem şi noi să câştigăm cu 3-0. Eu cred că se poate realiza ca noi să învingem Dinamo cu 3-0. După un meci tur nu se poate spune că nu mai avem nicio şansă. Azi au fost momente în care noi am controlat jocul, iar ei au marcat. Au fost greşeli copilăreşti”, a menţionat tehnicianul.

Acesta a adăugat că nu se gândeşte să îşi dea demisia în ciuda rezultatelor mai slabe din ultima perioadă. „Nu renunţ la funcţie, mai ales în momente dificile. Eu cred că am realizat lucruri bune la Steaua, lucruri pozitive. Nu m-am gândit să renunţ la funcţia de antrenor al Stelei. De ce să o fac? Eu nu mă gândesc niciodată să îmi dau demisia, lucrul ăsta să fie foarte clar. Eu nu am venit aici să-mi dau demisia, am venit să muncesc”, a explicat Reghecampf.

Dinamo a învins joi seara, cu scorul de 4-1 (1-0), formaţia lui Gigi Becali, într-o partidă contând pentru prima manşă a semifinalelor Cupei Ligii. Meciul retur se va disputa la 1 sau 2 martie 2017.

Ioan Andone a declarat după victoria cu echipa lui Gigi Becali că nu se aştepta ca jucătorii săi să înscrie patru goluri în derby-ul din prima manşă a semifinalelor Cupei Ligii, dar a precizat că aceştia i-au făcut un frumos cadou de Crăciun.

Acţionarul majoritar al lui Dinamo, Ionuţ Negoiţă, a declarat că este foarte mulţumit de joc şi de rezultat.