Cristi Balaj a fost alergat cu sabia

Unul dintre cei mai buni arbitri români din ultimii ani, Cristi Balaj, şi-a încheiat cariera la finalul acestui an fotbalistic. Ultimul meci al băimăreanul a fost Gaz Metan Mediaş - Astra Giurgiu, în Liga 1.

Într-un interviu acordat Digi Sport, Balaj a dezvăluit amănunte interesante din cariera sa. Fostul cavaler al fluierului a povestit cum a fost alergat cu sabia, la meciurile din Liga a III-a, şi ce a simţit la debutul în prima ligă. „Au fugit după mine cu sabia. Am fost lovit. Am dat examen la Divizia C şi la B am intrat primul, detaşat. Între mine şi locul 2 erau 17 sutimi şi de la 2 în jos erau din sutime în sutime. În divizia B am arbitrat etapă de etapă. Dan Petrescu a avut încredere în mine, iar în Liga I meciul de debut a fost Steaua - FC Braşov, l-am avut asistent pe Grigorescu, care ulterior a fost preşedinte. Am fost norocos, am avut prestaţii apreciate. La debut am avut emoţii infinit mai mari decât la ultimul meci. A fost o bucurie imensă la final de joc, acum a fost o mare tristeţe pentru că mă despart de un fenomen pe care l-am îndrăgit cu adevărat”, a declarat Cristi Balaj.

Fostul arbitru internaţional a povestit şi cum este viaţa de central şi consideră cu lumea are o impresie greşită despre „cavalerii fluierului”. „Oamenii au impresia că un arbitru merge două ore pentru un joc, ia baremul şi pleacă acasă. Sunt antrenamente zi de zi şi nu sunt uşoare. Testele care se dau de trei-patru ori pe an sunt foarte grele. Mulţi jucători nu pot să le parcurgă. Cu cât te pregăteşti mai mult, cu atât eşti mai norocos. Atunci când nu ai nimic de ascuns poţi să te prezinţi aşa cum eşti cu adevărat. Naturaleţea e foarte importantă. Trebuie să fii deschis atunci când eşti apreciat, dar şi atunci când eşti criticat”, a mai spus Balaj.

Cristi Balaj s-a retras din arbitraj la limită de vârstă, 45 de ani, împliniţi în august. El a promovat în Liga I în anul 2000, iar din 2003 a devenit arbitru internaţional. În primul eşalon a arbitrat peste 300 de meciuri, printre care şi nouă derby-uri Steaua - Dinamo. A arbitrat patru finale de Cupa României şi o Supercupă. Are în palmares 11 partide interţări, două în grupele Ligii Campionilor şi 24 în Liga Europa.