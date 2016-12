Sumă mare cerută de Dinamo pe Gnohere

« Alte stiri din categoria Sport

Situaţia lui Harlem Gnohere rămâne în continuare incertă. Atacantul francez refuză să-şi prelungească înţelegerea cu Dinamo şi în această iarnă intră în ultimele şase luni de contract. „Bizonul” are o ofertă de la Steaua, iar „roş-albii” au stabilit preţul pentru un transfer imediat: 450.000 de euro.

Cu toate acestea Ioan Andone a anunţat, la Digi Sport, că îl aşteaptă pe atacantul francez la reunirea echipei, pe 6 ianuarie. „Cu Gnohere ştiţi şi dumneavoastră, are oferta de la Steaua, probabil, nu ştiu. El e în vacanţă, nu ne-a anunţat nimic. Mai are şase luni de contract cu noi. El e jucătorul nostru, trebuie să se prezinte pe data de 6. În caz că există oferta pentru el, o să fim consultaţi, are cine să se ocupe. Mie personal nu mi-a spus că are ofertă de la Steaua. Eu mi-aş dori să plece în afară, dacă nu rămâne la noi. Dinamo încă are nevoie de el, dar depinde ce îşi doreşte el”, a declarat Andone.

Gigi Becali a tatonat terenul, cu prima ofertă de 250.000, dar este dispus să pluseze, pentru a-şi respecta o promisiune făcută încă din vară. Finanţatorul Stelei îl consideră pe „Bizon” un adevărat marcator şi, plus de asta, vrea să îi dea şi o lovitură marii rivale, care l-a învins fără drept de apel în ultimele două meciuri directe: 3-1 şi 4-1.