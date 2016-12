Halep speră la un Mare Şlem

« Alte stiri din categoria Sport

WTA a dat publicităţii ultimul clasament al circuitului tenisului profesionist feminin, practic primele 100 de jucătoare păstrându-şi poziţiile, între acestea aflându-se şi patru românce, în frunte cu Simona Halep, locul 4 în lume în acest moment, cu 5.228 puncte.

Simona Halep speră ca în noul sezon să facă lucruri mai bune decât în 2016, ea menţionând că este gata de muncă şi că îşi doreşte un titlu de Mare Şlem. „M-am pregătit sufleteşte şi mental. Am avut o perioadă lungă acasă care mi-a prins foarte bine şi acum sunt gata de muncă. O să înceapă un an competiţional nou şi sper să fac lucruri mai bune decât am făcut în acest an. Aproape toţi cu cei cu care am vorbit m-au întrebat când o să câştig un turneu de Mare Şlem, dar nu ştiu ce să răspund. Mi-aş dori, pentru asta muncesc şi sper să se îndeplinească acest vis. Trebuie să am răbdare şi să am încredere", a spus Halep, conform Dolce Sport.

Australianul Darren Cahill, care o antrenează pe Simona Halep de doi ani, a apreciat că eleva sa se află într-o formă fizică mult mai bună ca anul trecut, când pregătirea ei a fost afectată de un virus.

„Joacă şi se simte bine. O schimbare mare faţă de anul trecut, când era chinuită de un virus. Fizic se simte puternică, a jucat mult tenis şi totul a mers bine până acum”, a declarat australianul care i-a mai pregătit Lleyton Hewitt, Andre Agassi, Ana Ivanovic sau Andy Murray.

Celelalte românce în Top 100 WTA sunt, după cum s-a mai anunţat, Irina Begu, locul 29, cu 1.531 puncte, Monica Niculescu, aflată pe 38, cu 1.301 puncte, precum şi Sorana Cîrstea - 787 puncte (locul 79).

Lideră a clasamentului este germana Angelique Kerber - 9.080 puncte, secundată de Serena Williams (SUA) - 7.050 puncte, pe ultimul loc al podiumului acestei ierarhii aflându-se poloneza Agnieszka Radwanska - 5.600 puncte.

În primele zile ale anului 2017, cele mai importante jucătoare române de tenis vor fi prezente în turneele de la Shenzhen (China) şi Brisbane (Australia). Astfel, Simona Halep, Monica Niculescu şi Sorana Cîrstea vor fi prezente pe tabloul principal de la Shenzhen, unde principală favorită este Agnieszka Radwanska, deţinătoarea trofeului, preluat de la Simona Halep, învingătoare în 2015.

În schimb, Irina Begu a ales să debuteze în noul an la Brisbane, care începe chiar pe 1 ianuarie, turneul australian având-o ca principală favorită pe lidera clasamentului mondial, Angelique Kerber.