Matulevicius se desparte de FC Botoşani

Oficialii FC Botoşani s-au înţeles cu internaţionalul lituanian Deivydas Matulevičius, în vederea rezilierii contractului, despărţirea de atacant urmând a se oficializa la începutul lunii ianuarie.

Evoluţiile sub aşteptări pe care Matulevičius, unul dintre cei mai bine plătiţi jucători le-a avut în acest sezon, i-au determinat pe oficiali să-l treacă pe lista neagră a FC Botoşani.

Despărţirea nu este însă unilaterală, pe finalul acestui an, şi lituanianul exprimându-şi nemulţumirea faţă de faptul că a fost folosit prea puţin de Leo Grozavu. El i-a transmis lui Cornel Şfaiţer că nu vrea să mai rămână la echipă. „E mai bine pentru toată lumea şi pentru mine şi pentru echipă să ne despărţim. Mai am contract şase luni însă am o clauză prin care pot pleca oricând fără ca clubul să solicite bani pe mine”, a declarat Deivydas Matulevičius.

Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani, a recunoscut că despărţirea de lituanian e ca şi făcută şi spune că pe lângă acesta în această iarnă vor mai pleca câţiva jucători urmând ca în partea a doua a campionatului lotul să fie redus mult din punct de vedere numeric. „Zilele următoare voi începe discuţiile cu jucătorii. E clar că returul o să-l abordăm cu 23-24 de jucători. Singurul cu care am încheiat conturile este Matulevičius. Urmează să ne vedem pentru a rezilia contractul la începutul anului viitor”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani.

Nume grele pe lista indezirabililor

Oficialul botoşănean nu a dezvăluit cine sunt ceilalţi jucători aflaţi pe lista neagră, deşi printre apropiaţii FC Botoşani s-au vehiculat la capitolul plecări numele lui Alexandru Ichim, Andrei Herghelegiu, Raul Avram, Victoraş Astafei, dar şi a bulgarilor Radoslav Dimitrov şi Plamen Iliev.

Cei doi bulgari nu doresc diminuarea contractelor, iar oficialii FC Botoşani nu mai doresc să-i ţină până în vară în condiţiile vechilor angajamente. „Iliev şi Dimitrov sunt jucătorii noştri. Dacă îşi găsesc echipe vor pleca. La Iliev e o pretenţie mai mică, iar la Dimitrov mai mare. Sunt jucătorii noştri până în vară. Dacă au oferte şi primim nişte bani, vor pleca. E o discuţie mai complexă în ceea ce-i priveşte însă recunosc că în acest moment şansele să rămână sunt foarte mici”, a declarat Valeriu Iftime, finanţatorul FC Botoşani.

Salarii plafonate la 4.000 de euro

Oficialii FC Botoşani susţin că sunt dispuşi să renunţe la toţi jucătorii care nu vor accepta diminuarea contractelor. „Am mai spus-o şi o repet: Nu puteam plăti un jucător cu 7.000 de euro lunar şi pe altul cu 1.000. Din acest motiv am ajuns să avem un buget atât de greu de suportat. Despărţirea de vedete este dată în primul rând de renegocierea pe care o vom avea imediat ce va avea loc reunirea lotului în prima săptămână din ianuarie. Eu voi dori să aduc toţi jucătorii la nivelul salarial pe care poate să-l plătească clubul. Cine acceptă salariul, cu mare plăcere va rămâne, cine nu, pleacă. Eu cred că 4.000 de euro lunar plus primele va fi salariul pe care FC Botoşani va putea să-l plătească. Asta în condiţiile în care sunt pe locul şapte-opt. Dacă sunt mai sus în clasament, salariul poate creşte”, a conchis Iftime.

- Cristian PRISACARIU