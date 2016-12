Rohan Bopanna şi-a găsit un nou partener de dublu

« Alte stiri din categoria Sport

Tenismanul indian Rohan Bopanna, care în ultimii doi ani a făcut pereche la dublu cu românul Florin Mergea, va juca din sezonul viitor alături de uruguayanul Pablo Cuevas, a anunţat jucătorul aflat pe locul 28 în ierarhia mondială de dublu (ATP), într-un interviu acordat portalului ESPN India.

Bopanna şi Mergea au jucat din aprilie 2015 până la finalul sezonului 2016, iar bilanţul lor a fost de două titluri (Madrid, Stuttgart) şi trei finale (Casablanca, Halle, Turneul Campionilor) în 2015 şi două finale în 2016 (Sydney, Madrid).

În noul sezon, Mergea va evolua alături de britanicul Dominic Inglot.

Rohan Bopanna a criticat, în interviul acordat ESPN India, federaţia de tenis a ţării sale (All India Tennis Association - AITA), pentru faptul că nu l-a reţinut în lotul pentru meciul de Cupa Davis cu Noua Zeelandă, din primul tur al Grupei I, zona Asia-Oceania, programat în perioada 3-5 februarie, la Pune. Bopanna este cel mai bine clasat jucător indian în ierarhia mondială de dublu (ATP). Bopanna a criticat şi faptul că AITA nu i-a comunicat decizia în mod oficial, deşi echipa a fost anunţată pe 22 decembrie. „Pe 8 decembrie am primit un e-mail de la AITA în care eram întrebat dacă sunt disponibil pentru meci şi mi se cerea să dau un răspuns până pe 21 decembrie. Pe 10 sau pe 11 am răspuns, spunând că sunt disponibil. În ciuda acestui fapt, până în acest moment nu am primit un email de la AITA sau de la antrenor (Zeeshan Ali), ori un mesaj în care să mi se spună că nu am fost ales. Am aflat din presă... Comunicarea se face oricând au ei chef, când vor, şi atunci te pot găsi oriunde eşti în lume”, a precizat Bopanna.

Unul dintre oficialii responsabili cu selecţia echipei Indiei, SP Mishra, a explicat că în luarea deciziei de neconvocare a lui Bopanna s-a ţinut seama de faptul că acesta evoluează în partea stângă a terenului, fapt dezminţit de jucător.