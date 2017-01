Debut victorios pentru Halep

« Alte stiri din categoria Sport

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, a doua favorită, s-a calificat, ieri, în optimile de finală ale turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, după o victorie în trei seturi în faţa sârboaicei Jelena Janković, cu 6-1, 3-6, 6-3, în meciul său de debut în sezonul 2017.

Halep, numărul patru mondial, s-a impus după o oră şi 48 de minute şi are acum 7-1 în meciurile directe cu Janković.

Simona Halep (24 de ani) şi-a adjudecat clar primul set, cu 6-1, dar apoi a scăzut nivelul, iar Janković a arătat mai multă determinare în manşa secundă, reuşind să câştige setul cu 6-3. În decisiv, Janković a început cu break, dar Halep a revenit şi a preluat controlul jocului (2-1, 3-2). În ghemul şase, pe serviciul sârboaicei, aceasta a cerut intervenţia medicului pentru o problemă la picior, când scorul era 30-30. După şapte minute de pauză, Halep a obţinut cele două puncte care i-au adus break-ul şi apoi s-a desprins la 5-2. Halep a luat setul cu 6-3 şi s-a calificat în optimi.

Simona Halep a declarat ieri că meciul cu Jelena Janković nu a fost unul deloc uşor, dar a făcut totul pentru a câştiga. „A fost un meci dificil, Jelena Janković este o jucătoare foarte bună. De asemenea, a fost şi primul pe 2017 şi nu a fost deloc uşor să încep anul cu un asemenea meci. Dar sunt mândră că am putut să mă impun în cele din urmă. Am început bine partida, însă ea a revenit destul de bine şi a încercat să fie mai agresivă în joc. Mă bucur că am reuşit să revin în setul al treilea. Azi am făcut totul pentru a câştiga pentru că îmi face plăcere să joc la Shenzhen”, a spus Halep la finalul partidei.

Halep îşi propune să se impună din nou la Shenzhen, la fel ca în 2015, când a învins-o în finală pe Timea Bacsinszky. „Am câştigat turneul de aici aşa că îmi doresc să mă impun în cât mai multe partide şi la ediţia din acest an. Îmi doresc să repet succesul de acum doi ani, dar nu va fi uşor, fiecare meci este greu aici”, a adăugat numărul patru mondial.

Halep şi-a asigurat un cec de 7.238 dolari şi 30 de puncte WTA, urmând să joace în optimi cu jucătoarea din Cehia Katerina Siniakova, care a dispus de chinezoaica Shuai Peng, cu 6-3, 7-5.

Zi plină pentru românce

Astăzi vor juca în optimi celelalte două românce de pe tabloul principal, Monica Niculescu şi Sorana Cîrstea.

Niculescu (29 ani, 38 WTA), cap de serie şapte, va înfrunta o nouă reprezentantă a Chinei, Qiang Wang (24 ani, 71 WTA), victorioasă cu 6-2, 6-3 în faţa rusoaicei Evghenia Rodina.

Sorana Cîrstea (26 ani, 78 WTA) va avea un meci foarte dificil, contra principalei favorite, poloneza Agnieszka Radwanska. Aceasta a trecut în primul tur cu emoţii de chinezoaica Ying-Ying Duan, cu 6-2, 6-7 (4), 7-5, după ce Duan a avut 5-4 şi serviciul în decisiv. Radwanska (27 ani), numărul trei mondial, conduce cu 5-2 în duelurile cu Sorana Cîrstea, ultimele trei meciuri încheindu-se cu victoria polonezei, în 2012 şi 2013 la Indian Wells şi în 2014 la Doha.

Astăzi vor evolua şi cele trei românce de pe tabloul de dublu: Simona Halep va face pereche cu Monica Niculescu, fiind favoritele patru, iar Raluca Olaru va juca alături de Olga Savciuk (Ucraina), favoritele trei. Halep şi Niculescu, finaliste anul trecut la Montreal, joacă în primul tur cu rusoaicele Natela Dzalamidze/Veronika Kudermetova, iar Olaru şi Savciuk vor înfrunta cuplul chinez Ying-Ying Duan/Qiang Wang.

Simona Halep a cucerit titlul la Shenzhen în 2015 la simplu, iar Niculescu în 2014 (alături de Klara Koukalova) şi în 2016 (alături de Vania King) în proba de dublu.