Lot de locul 8

Locul 8 pe care FC Botoşani a terminat anul 2016 reflectă valoarea lotului pe care conducerea a mizat. Potrivit datelor statistice furnizate de transfermarkt.de, FC Botoşani are un lot de jucători evaluat la 8,48 milioane de euro, fiind din acest punct de vedere pe locul 8 în această ierarhie a Ligii I.

„Noi am spus-o de la început că forţăm clasarea în play-off. E clar că în Liga I sunt echipe care, din punct de vedere valoric al lotului, stau mult mai bine ca noi. Noi avem o echipă tânără, de viitor însă cu care ne putem lupta cu şanse reale la clasarea pe locul 7-8. În acest moment trebuie să fim corecţi şi să recunoaştem că doar o minune ne mai poate duce în play-off”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani.

Cum era de aşteptat, lider la acest capitol, al valorii lotului este echipa lui Gigi Becali cu 22,5 milioane euro, urmată de campioana en-titre, Astra Giurgiu cu 18 milioane de euro şi Dinamo cu 14,48 milioane de euro.

Interesant este că toate cele trei echipe menţionate au obţinut cele mai slabe rezultate din Liga I în sezonul de toamnă, raportate la valoarea loturilor pe care le-au avut la dispoziţie. Laurenţiu Reghecampf a obţinut 40 de puncte în 21 de etape, clasându-se pe locul 2 deşi a avut pe mână cel mai scump lot din România. Rezultate sub aşteptări a avut şi Marius Şumudică, antrenor care la Astra Giurgiu a dispus de fotbalişti cotaţi la 18 milioane de euro şi a strâns 29 de puncte, terminând sezonul pe locul 7, în afara play-off-ului. Sub randamentul aşteptat este şi Ioan Andone la Dinamo care are al treilea lot valoric al ţării, dar a cărui echipă se află abia pe locul 5 în Liga I.

La polul opus se află Viitorul Constanţa, echipa lui Gică Hagi, care a terminat 2016 pe locul 1 în Liga I şi care se află cu 11,7 milioane de euro pe locul 4 în topul valorii loturilor echipelor din prima divizie a ţării, dar şi Gaz Metan Mediaş, Cristi Pustai reuşind să strângă 37 de puncte şi a reuşit să termine pe podium la o valoare a lotului sub cea a FC Botoşani, cifrată la 6,9 milioane de euro, al nouălea din Liga I.

O categorie aparte în acest top al randamentului obţinut în primele 21 de etape ale acestui sezon o reprezintă cele trei echipe depunctate. CFR Cluj, ASA Târgu Mureş şi ACS Poli Timişoara ocupă acum locurile corespunzătoare valorii loturilor (6, 13 şi 14). Dar, dacă li s-ar adăuga punctele scăzute pentru neîndeplinirea criteriilor de licenţiere, CFR şi ACS ar fi în progres evident. În schimb, ASA ar coborî pe ultimul loc în Liga I, adică sub valoarea lotului.

Fără penalizări, ACS Poli Timişoara ar fi avut 22 de puncte, deşi are cel mai slab lot din Liga I şi la startul competiţiei nici măcar nu avea jucători.

István Fülöp, care este foarte aproape de a semna un contract zilele acestea cu formaţia de primă ligă din Ungaria, Diósgyőri VTK, este cel mai valoros jucător al FC Botoşani.

Site-ul de specialitate, transfermarkt.de îl estimează pe golgeterul echipei la 650.000 de euro.

Pe locul doi în acest top se află căpitanul echipei, Gabriel Vaşvari cu 600.000 de euro, iar pe locul trei cu 550.000 de euro se află la George Miron şi Victoraş Astafei.

În „top 10” al celor mai valoroşi jucători cu care gruparea locală a încheiat 2016 se află şi lituanianul Deivydas Matulevicius, care şi-a reziliat contractul cu gruparea locală, dar şi bulgarii Iliev şi Dimitrov care sunt pe picior de plecare.