Halep, învinsă de o necunoscută

Simona Halep, numărul patru mondial, a fost învinsă de Katerina Siniakova (Cehia) cu 6-3, 4-6, 7-5, ieri, în optimile de finală ale turneului WTA la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari.

Simona Halep a avut probleme în startul meciului şi s-a văzut condusă cu 4-0 de o adversară care a intrat dezinhibată pe teren. Siniakova a jucat agresiv şi s-a distanţat pe tabelă graţie unei serii neverosimile de 10 puncte consecutive. Sportiva originară din Constanţa a reuşit imediat rebreak-ul, însă nu a mai putut remonta handicapul şi a cedat primul set, cu 6-3.

În setul secund, Simona Halep a revenit de la 1-2 la 3-2, a schimbat tactica, a făcut pasul în faţa şi a reuşit să întoarcă meciul în favoarea sa. Pentru prima oară, Siniakova se enervează şi îşi cheamă antrenorul pentru a-i acorda sfaturi, iar acest lucru se vede şi pe tabelă, aceasta preluând conducerea cu 4-3. Halep a gestionat mult mai bine finalul manşei şi a câştigat trei game-uri consecutive pentru a-şi adjudeca setul cu 6-4.

În decisiv, niciuna dintre jucătoare nu a reuşit să câştige pe propriul serviciu, în primele cinci game-uri. Siniakova s-a desprins la 4-2, însă Halep a luat trei game-uri la rând şi a întors la 5-4. Jucătoarea din Cehia a condus cu 6-5, iar Halep avea nevoie de break pentru a nu părăsi competiţia. Românca a avut trei şanse de break, însă le-a irosit pe toate, iar Siniakova a închis meciul cu 7-5.

Halep: Siniakova a fost mai puternică

La final, Simona Halep a declarat că sportiva din Cehia a meritat victoria şi speră să obţină un rezultat mult mai bun la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem din acest an. „Cred că Siniakova a jucat foarte bine, nu am mai întâlnit-o până acum în circuit, dar este o jucătoare puternică şi care poate pune mari probleme. A lovit mingea foarte bine, a servit bine şi a meritat să se impună. Mie nu mi-a funcţionat jocul, nu am simţit bine mingea, dar nu trebuie să găsesc scuze. Ea a reuşit să fie mai puternică pe teren şi de aceea a câştigat. A fost cald, dar nu foarte tare şi eram deja obişnuită cu căldura”, a declarat Simona Halep.

Jucătoarea română pune forma sa mai slabă pe faptul că nu a mai jucat meciuri oficiale de foarte mult timp. „Este doar al doilea meci din acest an şi am resimţit o oarecare stare de oboseală şi nu cred că sunt încă la cel mai înalt nivel al meu. Am avut o pauză de două luni şi este normal să am dificultăţi în a juca meciuri. Îmi place foarte mult turneul de la Shenzhen, mă bucur de fiecare dată când joc aici, sper să o fac şi la anul, dar cu alte rezultate”, a declarat Halep.

Simona Halep, a doua favorită a turneului de la Shenzhen, pe care l-a câştigat în 2015, nu va mai juca până la debutul primului turneu de Mare Şlem al anului, Australian Open (16 ianuarie).

Cehoaica, la cea mai mare victorie a carierei

Katerina Siniakova mai obţinuse o singură victorie până acum în faţa unei jucătoare din Top 20 WTA, în 2015, contra germancei Andrea Petkovic. „Mă bucur foarte mult pentru victorie, deoarece a fost un meci foarte dificil. Când am intrat pe teren am simţit că pot câştiga şi am vrut să arăt tot ce pot. Am simţit un pic de presiune în ultimul set şi sunt fericită că am reuşit să îl duc la capăt şi să câştig”, a spus, la rândul său, Siniakova.

Katerina Siniakova va juca în faza următoare împotriva Ninei Stojanovic (Serbia, 142 WTA) sau a tunisienei Ons Jabeur (193 WTA), ambele venite din calificări.