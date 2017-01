Alexa vrea să salveze Chiajna de la retrogradare

« Alte stiri din categoria Sport

Dan Alexa a fost prezentat, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, ca antrenor al echipei de fotbal Concordia Chiajna. „Despre acest nou început pentru mine şi pentru Concordia sunt foarte încrezător. Am venit la o echipă care în momentul de faţă se bate pentru salvarea de la retrogradare. Sunt anumite probleme din punct de vedere sportiv, pentru că atunci când eşti în subsolul clasamentului, este clar că lucrurile nu au mers aşa cum se aştepta lumea. Dar, este o echipă unde avem stabilitate, o echipă unde se pot face lucruri frumoase”, a spus tehnicianul.

După 21 de etape din Liga I, Concordia Chiajna este pe locul 12 (din 14 echipe) cu numai 17 puncte. „Am mare încredere că vom reuşi salvarea de la retrogradare, este primul obiectiv pe termen scurt. Sunt sigur că ne vom îndeplini obiectivul”, a subliniat Alexa, precizând că la Concordia este vorba de un proiect pe doi ani şi jumătate, în care se doreşte formarea unei echipe de viitor.

„Este important ca Concordia să se şi autofinanţeze din sursele locale. Concordia are o echipă a doua cu jucători talentaţi, eu cred că sunt doi-trei jucători acolo care pot să joace liniştit în Liga I. Am venit să reuşesc, am aşteptări mari de la jucătorii mei, cred că ei pot mai mult. Sunt sigur că pot să îi motivez, să scot maxim din fiecare”, a mai spus Alexa, care a pregătit-o ultima oară pe ASA Târgu Mureş.

Întrebat dacă Zicu şi N’Doye sunt în atenţia sa, Alexa a spus: „O să vedeţi jucătorii pe care îi vrem, ei sunt fotbalişti pe care îi cunoaşteţi, cât despre Zicu şi N’Doye momentan nu vreau să vorbesc”. Acesta a dezvăluit că una dintre ţintele sale în iarnă este Adnan Aganović, jucător care nu mai este dorit de Steaua.