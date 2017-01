Daniel Pancu, antrenor secund la FC Voluntari

« Alte stiri din categoria Sport

Fosta glorie a Rapidului, Daniel Pancu, se va prezenta la antrenamentele Voluntariului, în postura de antrenor secund al lui Florin Marin. „Daniel a jucat în ultimul an la Voluntari şi noi am fost extrem de mulţumiţi de ceea ce a făcut pentru echipă. Noi am vrut de la început să continue alături de noi, dar a rămas să decidă dacă în staff-ul administrativ sau în cel tehnic. El este şi la Şcoala de antrenori, a hotărât că ăsta este drumul pe care vrea să-l urmeze şi am bătut palma pentru o înţelegere pe doi ani. La cât îl văd de preocupat sunt convins că va face carieră şi ca antrenor. Sper să ajungă măcar la performanţe similare celor pe care le-a obţinut ca fotbalist”, a declarat managerul general al Voluntariului, Dan Leasă.

Formaţia ilfoveană, care speră ca în play-off să poată juca la lumina reflectoarelor pe terenul propriu după ce Autoritatea Aeronautică şi-a dat avizul pentru construcţia unei nocturne pe patru stâlpi, se reuneşte azi, iar pe 12 ianuarie echipa va pleca în cantonament în Italia, la Brescia, unde va sta până pe 26 ianuarie. Vor fi patru sau cinci partide de verificare, dar încă nu sunt definitivaţi adversarii. Oricum, între ei vor fi Brescia şi Chievo.