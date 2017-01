Florin Cernat rămâne la Voluntari

« Alte stiri din categoria Sport

Florin Cernat, care în martie va împlini 37 de ani, a decis la ce echipă va juca de acum înainte. Ofertat de Dinamo, dar curtat şi de Steaua şi Astra Giurgiu, mijlocaşul a decis să continue la FC Voluntari.

Dan Leasă, managerul general al celor de la Voluntari, ne-a dezvăluit faptul că Cernat va continua la gruparea din Ilfov. „Florin rămâne alături de noi, aşa cum eram convins că se va întâmpla. N-am avut nicio emoție că va încerca să plece, câtă vreme este sub contract. Este un jucător extraordinar. Nu degeaba are oferte şi la 36 de ani. De altfel, i-am propus şi prelungirea contractului cu încă un an, ca să vadă cât îl apreciem. Apoi, după ce-şi va fi încheiat cariera ne dorim să rămână alături de noi, aşa cum se întâmplă şi cu Pancu”, a spus Dan Leasă.

Cernat a fost dorit foarte mult de Dinamo, numai că negocierile s-au sistat în momentul în care oficialii celor de la Voluntari au solicitat o sumă de bani în schimbul jucătorului. „Au fost câteva discuții, dar nu a fost să fie. Multă lume mă întreabă dacă regret, dar nu, nu regret nimic din ce am făcut până acum. Am avut la viața mea oferte de la Ajax, de la Juventus, dar s-au cerut prea mulţi bani pe mine şi nu s-au putut realiza”, a spus, pentru mijlocaşul care a evoluat în cariera sa la Oţelul Galaţi, Dinamo, Dinamo Kiev, Hajduk Split, Karabukspor, Rizespor, Viitorul Constanţa şi FC Voluntari.