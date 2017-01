Fost lider mondial, răpus de Niculescu

« Alte stiri din categoria Sport

Monica Niculescu a obţinut o victorie mare în confruntarea din primul tur de la Hobart. Sportiva noastră s-a impus fără drept de apel în disputa cu Jelena Janković, fost lider mondial, scor 6-2, 6-3.

Doar patru game-uri s-a mers cap la cap în partida din primul turul al turneului tasmanian. La 3-2 pentru ea, Monica Niculescu a fructificat prima minge de break avută în set, pentru ca apoi să închidă manşa la „2”, după prima minge de set.

Istoricul s-a repetat în setul secund, doar că la 2-2 sportiva care în 2008 reuşea finală la US Open a câştigat ea pe serviciul româncei. Jucătoarea din Slatina a revenit imediat pe tabelă, adjudecându-şi toate game-urile rămase de disputat până la final. A fost a opta întâlnire directă dintre cele două sportive, sârboaica conducând la general cu 5-3. Totuşi, ultimele trei dispute au fost adjudecate de Monica Niculescu.

„Sunt fericită să fiu la Hobart, întotdeauna îmi face plăcere să evoluez la acest turneu. Am avut un meci foarte greu cu Janković, care nu greşeşte nicio minge. Am încercat să rămân concentrată şi să lupt pentru fiecare punct. Trebuia să am o evoluţie bună pentru că Jelena este o jucătoare excelentă. Cred că m-am descurcat foarte bine. Condiţiile de joc nu au fost cele mai bune, din cauza vântului, dar mă bucur că am reuşit să mă calific în turul doi. Vreau să mulţumesc şi publicului care a venit astăzi să urmărească meciul. Oamenii au fost mereu foarte drăguţi şi vin să vadă meciurile mele, aşa că încerc să vin aici în fiecare an să mă simt bine”, a spus Niculescu.

În turul următor, Niculescu o va întâlni, pe învingătoarea partidei Kirsten Flipkens (Belgia) - Jaimee Fourlis (Australia). Belgianca de 30 de ani e marea favorită a întâlnirii, adversara sa fiind beneficiara unui wildcard, care, la 17 ani, se află pe poziţia 423 în clasamentul WTA.

Monica Niculescu este pe tabloul principal şi al probei de dublu, unde face pereche cu americanca Abigail Spears. Cele două sunt cotate ca principalele favorite ale întrecerii şi vor întâlni în primul tur dublul format din japoneza Nao Hibino şi poloneza Alicja Rosolska. Pe cealaltă parte a tabloului se mai află o româncă, Raluca Olaru. Finalistă la Shenzhen, Raluca Olaru va face la Hobart pereche tot cu ucraineanca Olga Savciuk. Cele două vor avea o misiune mult mai dificilă, urmând a juca în primul tur împotriva perechii Kiki Bertens (Olanda) şi Johanna Larsson (Suedia).