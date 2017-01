Gnohere vrea să înscrie împotriva lui Dinamo

« Alte stiri din categoria Sport

Steaua a reuşit să-l achiziţioneze pe Harlem Gnohere de la Dinamo. Jucătorul de 28 de ani a semnat un contract cu trei ani şi jumătate cu echipa antrenată de Laurenţiu Reghecampf. Gnohere a dezvăluit şi motivele pentru care a ales Steaua, deşi susţine că avea oferte mult mai bune din punct de vedere financiar. „Am avut ofertă din ţările arabe, dar nu am mers acolo deoarece, pentru mine, nu banii sunt cei mai importanţi. Chiar dacă erau mulţi. Am preferat să aleg din punct de vedere sportiv. Steaua este favorită la câştigarea titlului şi va putea juca în Liga Campionilor. Pentru aceste lucruri am ales Steaua. Acesta este adevărul, chiar dacă oamenii au spus că vreau să plec de la Dinamo pentru bani. Dacă ar fi fost pentru bani, aş fi mers în altă parte, nu la Steaua”, a declarat Harlem Gnohere, după semnarea contractului cu Steaua.

Fericit că s-a înţeles cu Steaua, Gnohere susţine că dacă va avea ocazia va marca împotriva lui Dinamo, dar bucuria va fi una reţinută. „Sunt mulţumit. Dacă am semnat, înseamnă că mi-am dorit cu adevărat. Sunt mulţumit că am semnat aici. Cel mai important lucru este că acum sunt jucătorul Stelei şi vreau să ajut cât mai mult noua mea echipă. În ceea ce priveşte Dinamo, asta este viaţa, viaţa de fotbalist. Sunt decizii pe care trebuie să le iei care, din păcate, nu sunt cele mai bune pentru anumiţi suporteri sau anumite echipe. Am decis să vin la clubul rival. Dacă voi avea posibilitatea să marchez, o voi face! Cum am mai spus, acesta este fotbalul. Dacă pot să dau gol împotriva lui Dinamo, o voi face, însă nu cred că mă voi putea bucura pentru gol aşa cum aş face-o dacă înscriu împotriva oricărei alte echipe”, a concluzionat Gnohere.