Şumudică, dispus să plece de la Astra

Antrenorul Marius Şumudică a declarat, ieri, că este dispus să accepte să plece de la Astra Giurgiu fără a încasa clauza de reziliere a contractului, de 150.000 de euro, cu condiţia să i se achite salariile şi primele de obiectiv până la finalul anului trecut.

„Mi s-a spus că tot staff-ul nu va primi niciun bonus. Li s-au dat hârtii doar jucătorilor. Nu există niciun fel de problemă, există o clauză între noi: mi se plătesc 150.000 de euro dacă sunt dat afară, dacă eu plec trebuie să plătesc suma respectivă. Dacă nu se întâmpla acel atentat, turcii erau la Bucureşti cu banii, să plătească 150.000 pentru Şumudică, să plec la Gaziantep. Eu nu am plecat din cauza atentatelor din Turcia. Mi-e frică! Ăsta sunt. În momentul de faţă, dacă clubul Astra vrea să se despartă de Şumudică, eu le dau următoarea idee: nu am nevoie de cei 150.000 de euro, nu mă prevalez de acea clauză, dar să fie plătiţi Şumudică şi staff-ul lui tot ce au de primit până la finalul lui decembrie. Să mi se dea salariile pe care am muncit, să mi se dea primele de UEFA, prima de calificare pentru că am ieşit din grupele Ligii Europa, care au fost promise public la telefon de preşedintele clubului şi punctele din campionat. Dacă mi se dă la zi până în decembrie şi vor să ne despărţim, ne dăm mâna. Eu nu stau în cei 150.000, renunţ la ei”, a declarat Şumudică.

Tehnicianul este în conflict cu conducerea clubului Astra, care l-a reclamat pe tehnician la Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal, pentru ratificarea unei amenzi de 40.000 de euro. Oficialii grupării îi reproşează lui Şumudică faptul că a scandat în vestiar împotriva rivalei Steaua, după meciul cu AS Roma, din ultima etapă a grupelor Ligii Europa, şi că a făcut afirmaţii jignitoare despre patronul clubului Ioan Niculae.