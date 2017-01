Vassaras îi dă posibilitatea lui Balaj să revină în arbitraj

« Alte stiri din categoria Sport

Kyros Vassaras, preşedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), a avut, ieri, o poziţie oficială ca urmare a declaraţiilor publice făcute de către arbitrul Cristian Balaj, retras din activitate la finalul anului 2016, notează site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal (FRF).

În vârstă de 45 de ani, Cristian Balaj a declarat că ar fi vrut să mai arbitreze, însă Kyros Vassaras nu a fost de acord cu pretenţiile sale financiare. „Am discutat cu Kyros (n.r. - Vassaras), voiam să mai continui, am cerut anumite condiţii. Mi se pare normal că dacă mă pregătesc zi de zi, sunt la dispoziţia voastră să mă delegaţi, atunci să fiu plătit, să am un salariu, o sumă prin care îmi pot arăta că mă respectă doar, nu una mare. Discuţia s-a încheiat acolo, nu am primit niciun răspuns. A fost umilitor, pentru că puteam să continui dacă făceam o cerere, să mă rog de ei, practic”, a spus Cristian Balaj.

În replică, preşedintele CCA a spus că Balaj nu a urmat procedura standard pentru arbitrii internaţionali care doresc să îşi prelungească activitatea după limita de vârstă de 45 de ani. Vassaras susţine că a aşteptat decizia lui Balaj printr-o solicitare oficială, dar că aceasta nu a venit. „După partida Dinamo - Astra, am fost informaţi verbal despre intenţia fermă a lui Cristian Balaj de a renunţa la activitatea de arbitraj”, arată preşedintele CCA.

„Am fost total surprins de declaraţiile recente făcute de acesta. Se pare că rămâne, totuşi, confuz cu privire la planurile sale de viitor. Deşi au fost discuţii informale cu privire la cerinţele financiare personale a lui Cristian Balaj, i-am cerut să trimită o solicitare oficială către Comisia Centrală a Arbitrilor, referitoare la această condiţie pe care o pune pentru a-şi prelungi activitatea. Instituţia nu a primit un astfel de document din partea lui cu privire la continuarea carierei de arbitru pentru încă un sezon în «anumite condiţii», după cum invocă. Abordarea CCA este cea care vizează, în sensul unui pachet financiar, un grup de arbitri de elită, nu o singură persoană, proiect pe care îl avem în vedere de multă vreme şi pe care dorim să îl implementăm când situaţia financiară a fotbalului românesc va permite acest lucru”, a mai spus Kyros Vassaras.

Preşedintele CCA afirmă că în opinia sa nu este târziu ca arbitrul Cristian Balaj să revină asupra deciziei de a se retrage din activitatea competiţională, aşteptând o solicitare în scris din partea acestuia.

Cristian Balaj a arbitrat 341 de partide în Liga I, în 17 ani, clasându-se pe locul 2 într-un top al arbitrilor cu cele mai multe jocuri în primul eşalon. Băimăreanul deţine recordul de finale ale Cupei României arbitrate, patru. De asemenea, este pe primul loc la numărul derby-urilor Steaua - Dinamo. Pe plan internaţional, Balaj a condus jocuri din preliminariile Cupei Mondiale, Campionatului European şi din grupele Ligii Campionilor şi Ligii Europa. A purtat ecusonul FIFA din 2003 şi până la retragere.