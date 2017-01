Niculescu joacă semifinala la Hobart

« Alte stiri din categoria Sport

Monica Niculescu s-a calificat, ieri, în semifinalele turneului WTA de la Hobart (Australia), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, după ce a învins-o în sferturi pe japoneza Risa Ozaki, cu 6-4, 6-4.

Niculescu (29 ani, 40 WTA) s-a impus după două ore şi patru minute, la capătul unui meci dificil, în faţa unei adversare venite din calificări.

Ozaki (22 ani), care ocupă locul 100 în clasamentul mondial, a început foarte bine meciul şi a condus cu 2-0, dar apoi Monica a revenit în joc şi a restabilit egalitatea, 2-2. La 3-3, a treia favorită a turneului tasmanian a reuşit un break, consolidat apoi (5-3), după ce a salvat două mingi de break. Ozaki şi-a făcut serviciul (5-4), dar Niculescu a încheiat primul set cu 6-4, după 63 de minute.

Românca a beneficiat de o pauză medicală între seturi de circa nouă minute.

În manşa secundă, Monica Niculescu a dominat jocul şi s-a desprins la 4-0. A urmat însă o cădere a Monicăi, iar Ozaki a adunat punct după punct, până la 4-4, cu 11 puncte consecutive ale niponei (două ghemuri albe la rând), care a avut trei şanse de 5-4. Niculescu a revenit şi a reuşit să obţină break-ul, iar apoi a încheiat meciul cu 6-4.

Românca a avut 23 de mingi direct câştigătoare, faţă de 12 ale adversarei, dar a făcut şi multe erori neforţate, 54 (faţă de 32 ale asiaticei). De remarcat că Monica a avut un procentaj de 93% la primul serviciu pus în teren.

Niculescu şi-a asigurat un cec de 11.300 dolari şi 110 puncte WTA şi o va întâlni, astăzi, de la ora 10:00, ora României, în penultimul act, pe ucraineanca Lesia Ţurenko (27 ani, 71 WTA), care a învins-o pe americanca Shelby Rogers în sferturi cu 4-6, 6-4, 6-3.

„A fost o adversară grea, iar în plus am avut şi o problemă medicală. Dar am încercat să dau tot ce am putut şi mă bucur că în cele din urmă am câştigat. Îmi place mult la Hobart, oamenii sunt minunaţi. Este unul dintre turneele mele preferate şi o ocazie foarte bună pentru a mă pregăti pentru Australian Open. Voi face tot ce pot să mă recuperez până mâine (n.r. - astăzi). Vom vedea”, a zis Monica Niculescu după meci.

Monica a câştigat singurul meci cu Ţurenko de până acum, în 2011, în calificări la Indian Wells, cu 6-2, 6-3.

Monica Niculescu are două titluri la Hobart, ambele la dublu, în 2012 (alături de Irina Begu) şi în 2014 (alături de Klara Koukalova).