Român acuzat de blaturi în tenis

« Alte stiri din categoria Sport

Flagelul meciurilor aranjate în tenis pentru mafia pariurilor a atins şi România. Alexandru-Daniel Carpen, un jucător român fără o carieră remarcată, a recunoscut implicarea sa în partide aranjate şi a fost suspendat pe viaţă, ceea ce dovedeşte gravitatea faptelor sale.

TIU, Tennis Integrity Unit (Corpul de Integritate din Tenis), un organism creat în 2009 de principalele instituţii care guvernează tenisul profesionist, a descoperit că românul de 30 de ani a făcut o propunere de corupere unui alt jucător, al cărui nume nu a fost menţionat, în octombrie 2013. Carpen a recunoscut acuzaţia în 2015, iar ofiţerul TIU care l-a audiat a decis suspendarea pe viaţă a jucătorului.

Alexandru Carpen: „Mă gândesc să atac decizia TIU”

Alexandru-Daniel Carpen a declarat că se gândeşte să atace decizia Tennis Integrity Unit (TIU). „Nu mi se pare corectă decizia şi mă gândesc serios să o atac. E un şoc puternic. Eu nu am vândut, nu am cumpărat, nu am trântit vreun meci. Nu am câştigat vreodată vreun ban de pe urma unui pariu. Am luat legătura cu un alt jucător, să îl întreb ce şi cum. Acolo a început şi acolo s-a terminat toată implicarea mea în lumea asta”, a declarat Alexandru Carpen.

Agenţia pentru integritatea tenisului a anunţat că, în octombrie 2013, românul a contactat un alt tenisman în vederea trucării unei partide. „Am luat legătura cu un alt jucător, să îl întreb ce şi cum. Acolo a început şi acolo s-a terminat toată implicarea mea în lumea asta”, se apără tenismanul.

Carpen este primul român, dar ultimul nume pe o lungă listă de jucători, foşti jucători, arbitri şi intermediari care au trucat sau au conspirat la aranjarea de meciuri pentru mafia pariurilor. El a fost locul 1.088 ATP în 2007 la simplu şi pe un rezonabil loc 274 la dublu, în august 2015.

Australian suspendat şapte ani

În aceeaşi zi în care a apărut informaţia cu suspendarea pe viaţă a lui Carpen, fostul tenisman australian Nick Lindahl a primit o interdicţie pe şapte ani şi a fost amendat cu 35.000 de dolari de Tennis Integrity Unit, pentru trucarea unui meci în 2013. Lindahl a fost sancţionat pentru că a aranjat un meci de la un turneu minor, desfăşurat la Toowoomba, în Australia.

Nick Lindahl, în vârstă de 28 de ani, s-a retras din activitatea sportivă în 2013. Cea mai bună clasare a sa în ierarhia mondială a fost locul 187 (2013).

Ca urmare a sancţiunii, Lindahl nu va putea să îşi reia activitatea de jucător sau să asiste la evenimente oficiale din tenis timp de şapte ani.