Monica Niculescu, învinsă în proba de simplu de la Hobart

Jucătoarea română de tenis Monica Niculescu a fost învinsă fără drept de apel de belgianca Elise Mertens, cu 6-3, 6-1, sâmbătă, în finala turneului WTA de la Hobart (Australia), dotat cu premii totale de 226.750 dolari.

Mertens (21 ani, 127 WTA), venită din calificări, a dominat-o neaşteptat pe Niculescu (29 ani, 40 WTA), a treia favorită, care a fost departe de nivelul obişnuit, probabil şi din cauza problemelor fizice cu care s-a confruntat la acest turneu. Niculescu a început excelent şi a condus cu 2-0, având şansa de a se desprinde la 3-0, însă belgianca a revenit în joc, a egalat, 2-2, iar după ce Monica a avut 3-2, nu i-a mai lăsat nicio şansă, câştigând patru ghemuri consecutive şi setul cu 6-3. În setul secund, după ce Niculescu a egalat la 1-1, Mertens s-a impus fără probleme cu 6-1, obţinând victoria într-o oră şi 14 minute.

„Nu vreau să dau vina pe accidentare, Elise Mertens a jucat foarte bine. Am încercat totul, dar pur şi simplu nu a ratat. Am încercat poate prea mult şi am ratat. M-am simţit lentă pe teren, nu am avut foarte multă energie şi asta a contat”, a declarat românca de 29 de ani.

Cele două jucătoare s-au putea întâlni din nou săptămâna viitoare, în meciul de Fed Cup dintre echipele României şi Belgiei, de la Bucureşti.

Monica Niculescu a fost recompensată cu un cec de 21.400 dolari şi 180 de puncte WTA, în timp ce Mertens, la prima sa finală WTA, a primit 43.000 dolari şi 280 de puncte WTA.

Monica are în palmares trei titluri WTA la simplu, câştigate în 2013 la Florianopolis, în 2014 la Guangzhou şi în 2016 la Luxemburg. Ea a pierdut alte cinci finale, la Luxemburg (2011, 2012), Nottingham (2015), Seul (2016) şi Hobart (2017).

Niculescu rămâne cu cele două titluri cucerite la dublu în turneul tasmanian, în 2012 alături de Irina Begu şi în 2014 alături de Klara Koukalova.