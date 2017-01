Titlu câştigat de Raluca Olaru în Tasmania

« Alte stiri din categoria Sport

Perechea alcătuită din jucătoarea română de tenis Raluca Olaru şi ucraineanca Olga Savciuk a câştigat proba de dublu a turneului WTA de la Hobart (Australia), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, după ce a dispus în finală de cuplul Gabriela Dabrowski (Canada)/Zhaoxuan Yang (China) cu 0-6, 6-4, 10-5. Olaru şi Savciuk, care sunt la a doua finală în decurs săptămână, după cea de la Shenzhen (China), s-au impus într-o oră şi 29 de minute de favoritele numărul trei.

La Hobart, Raluca Olaru a fost convinsă că ea şi colega sa, Olga Savciuk, din Ucraina, vor reuşi să întoarcă soarta finalei de dublu de la Hobart, după ce au pierdut primul set la 0. Olaru şi Savciuk şi-au adjudecat setul secund cu 6-4, apoi s-au impus în super tiebreak cu 10-5, iar cele două jucătoare au obţinut al doilea titlu la dublu împreună, după cel de la Taşkent, din 2008. „Începutul nu a fost unul fericit, dar chiar şi aşa simţeam că nu suntem departe ele şi că putem întoarce. În setul al doilea am luat fiecare minge în parte, ne-am concentrat mai bine, am fost mai hotărâte şi jocul a început să se lege. În super-tiebreak, am avut mai multă încredere şi cred că am condus jocul. E un început fericit de an pentru mine şi Olga. Am mai jucat cu ea de câteva ori în trecut şi mă bucur că ne-am legat forţele acum şi jucăm împreună. Dacă vom continua ce am început acum, lucrurile vor merge bine cu siguranţă”, a declarat româncă.

Olaru (64 WTA la dublu) şi Savciuk (58 WTA la dublu) au fost recompensate cu 12.300 dolari şi 280 de puncte WTA pentru titlul de la Hobart.

Perechea româno-ucraineană are trei finale jucate şi două câştigate.

Raluca Olaru şi-a trecut în palmares al şaselea său titlu WTA de dublu din carieră, după cele obţinute la Taşkent în 2008 (alături de ucraineanca Olga Savciuk) şi în 2016 (alături de turcoaica Ipek Soylu), la Acapulco în 2011 (alături de ucraineanca Maria Koriţeva), la Nurnberg în 2013 (alături de rusoaica Valeria Solovieva) şi la Linz în 2014 (alături de americanca de origine georgiană Anna Tatishvili).

De asemenea, românca a mai jucat opt finale WTA.

Speranţe pentru Australian Open

Startul bun de sezon îi dă speranţe Ralucăi Olaru pentru 2017. Ajunsă la al şaselea titlu al carierei la dublu, românca speră să continue forma bună şi la Melbourne, la Australian Open. „Încrederea e importantă. Câteva rezultate bune îţi oferă încredere şi eşti mai sigur pe tine în momentele importante, atunci când anumite dubii te-ar putea da înapoi, chiar dacă ştii că nivelul tău e bun”, a afirmat Olaru.

La primul Mare Şlem al anului, România este excelent reprezentată. Nu mai puţin de şase jucătoare din ţara noastră sunt calificate pe tabloul principal de simplu de la Australian Open. Lor li se adaugă şi Raluca Olaru la dublu. „Mă bucur enorm că suntem atât de multe. Îmi doresc şi sper să promovăm şi acum acest sport, dar şi după carieră. Ne-a dat multe înapoi, iar eu îmi doresc să dau mai departe din experienţa pe care am acumulat-o”, a precizat Raluca Olaru, care, alături de Savciuk, va juca în primul tur împotriva cuplului Naomi Osaka (Japonia) / Monica Puig (Puerto Rico).