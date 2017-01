Eliminare ruşinoasă suferită de Halep

« Alte stiri din categoria Sport

Simona Halep, locul 4 mondial, a fost învinsă, ieri, cu 6-3, 6-1, de americanca Shelby Rogers, locul 57 WTA, în primul tur al Australian Open, după o partidă care a durat 75 de minute. Este a doua oară consecutiv când Halep părăseşte această competiţie după prima manşă.

Halep a deschis turneul de la Melbourne pe Arena Rod Laver, dar a jucat la fel de slab ca în meciul anterior, cu sportiva cehă Katerina Siniakova, disputat în turul secund de la Shenzhen.

Simona Halep a lăsat impresia că nu este în plenitudinea forţelor fizice, fiind surclasată de Rogers. Românca a fost lipsită de agresivitate şi de combativitate, serviciul ei al doilea a fost la pământ, iar mişcarea din teren departe de cea cu care a impresionat lumea tenisului. Dincolo de fileu, Rogers a fost ceea ce nu a reuşit Halep, să servească şi să returneze puternic, să joace pe pe marginile terenului şi să domine meciul.

Prima parte a întâlnirii a fost echilibrată, cu ghemuri şi schimburi de mingi lungi. Cele două jucătoare şi-au făcut serviciul până la 2-3, când Halep a ratat un voleu şi Rogers a obţinut break-ul. A fost suficient pentru ca americanca să-şi treacă pe tabelă primul set, cu 6-3, după 46 de minute.

Setul secund a fost la discreţia lui Rogers, care nu a mai cedat decât un ghem, primul. Ea s-a impus cu 6-1, după alte 29 de minute.

Românca dă vina pe accidentări

La finalul partidei, Simona Halep şi-a motivat prestaţia jenantă prin dureri la genunchiul stâng.

„Am resimţit durere la genunchi. Mi-a fost dificil în setul al doilea să mă mişc pe teren, dar ea (n.r. - Shelby Rogers) a meritat victoria. A fost agresivă şi a lovit mingea foarte puternic. Am luat antiinflamatorii înainte de meci şi în zilele anterioare”, a declarat Halep.

Românca a precizat că s-a luptat cu o accidentarea la genunchi încă de la Turneul Campioanelor, de la Singapore, deşi înainte de debutul sezonului declara: „Am fost bolnavă în timpul pauzei competiţionale (n.r. - anul trecut), dar de data asta a fost OK. Am putut să mă antrenez cât de mult am vrut. Am lucrat în fiecare zi, fără zile libere, ceea ce este mare lucru pentru mine. Obişnuiam să-mi iau o zi liberă după două-trei zile de antrenament, dar acum am ţinut-o la rând (n.r. - cu zilele de pregătire) şi e mult mai bine”.

Anul trecut, Halep a pierdut în primul tur la Melbourne, în faţa chinezoaicei Shuai Zhang, cu scorul de 6-4, 6-3. Românca a obţinut cea mai bună performanţă la Australian Open în 2015 şi 2014, când a atins faza sferturilor de finală.

Însă, Sorana Cîrstea şi Irina Camelia Begu au trecut în turul doi, în timp ce Patricia Ţig a fost surclasată de campioană olimpică.

Sorana Cîrstea s-a calificat, după ce a dispus cu 6-2, 6-1 de rusoaica Irina Hromaceva. Românca (78 WTA) s-a impus într-o oră şi 11 minute, în prima sa confruntare cu Irina Hromaceva (92 WTA), care nu a reuşit să transforme niciuna din cele şase mingi de break create.

Irina Begu s-a calificat şi ea în turul al doilea, după 5-7, 6-3, 6-4 cu kazaha Iaroslava Şvedova. Meciul a durat două ore şi 18 minute.

Patricia Maria Ţig, locul 107 WTA, a fost învinsă, ieri, cu scorul de 0-6, 1-6, de campioana olimpică Monica Puig din Puerto Rico, locul 32 mondial.

Calificarea în turul al doilea este recompensată la AusOpen cu 80.000 de dolari australieni (56.000 de euro) şi cu 70 de puncte WTA. Învinsele în primul tur la simplu primesc 50.000 de dolari australieni (35.000 de euro) şi 10 puncte WTA.