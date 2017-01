Fundaş transferat de Leo Grozavu

« Alte stiri din categoria Sport

Oficialii FC Botoşani au reuşit să realizeze încă un transfer. Este vorba de fundaşul dreapta Bogdan Unguruşan de la Pandurii Târgu Jiu. În cursul zilei de ieri, Unguruşan a ajuns în cantonamentul echipei în Antalya şi a început pregătirea sub comanda lui Leo Grozavu.

Valeriu Iftime, finanţatorul FC Botoşani, a declarat că s-a înţeles cu Unguruşan, iar acesta urmează să semneze contractul zilele viitoare, după ce va ajunge în cantonamentul echipei. „E un jucător polivalent care ne poate ajuta”, a declarat Valeriu Iftime.

În vârstă de 33 de ani, Bogdan Unguruşan şi-a început cariera la Universitatea Cluj II, a evoluat jumătate de an la MTK Budapesta, un an la Armătura Zalău, un an la Universitatea Cluj, iar din 2012 şi până în această iarnă a jucat pentru Pandurii Târgu Jiu.

Unguruşan face parte din grupul de jucători care nu au acceptat reducerea salariilor la Pandurii Târgu Jiu, a devenit liber de contract şi s-a înţeles cu oficialii FC Botoşani. El are 175 de meciuri jucate în Liga I, şase în Liga Europa, cinci în preliminariile Ligii Europa, 14 în Liga a II-a, şapte în Cupa României şi şase în Cupa Ligii.

Unguruşan devine astfel cel de-al cincilea jucător transferat în această iarnă de FC Botoşani după Alberto Cobrea, Alin Cârstocea, Benjamin Kuku şi Laurenţiu Buş.

În schimb, au plecat de la echipă Deivydas Matulevičius, István Fülöp, Victoraş Astafei şi Radoslav Dimitrov. De asemenea, portarul Plamen Iliev este pe picior de plecare după ce şi-a exprimat intenţia de a-şi găsi altă formaţie.