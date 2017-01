Real Madrid, primul eşec după 40 de meciuri

« Alte stiri din categoria Sport

Real Madrid, liderul campionatului de fotbal al Spaniei, a suferit primul său eşec după o serie de 40 de meciuri fără înfrângere în toate competiţiile, înclinându-se la limită pe terenul formaţiei FC Sevilla, scor 1-2, duminică seara, într-o partidă din cadrul etapei a XVIII-a din Primera Division.

Madrilenii au deschis scorul pe Stadionul „Ramón Sánchez Pizjuán”, prin starul Cristiano Ronaldo, care a transformat un penalty în minutul 67, însă gazdele au întors rezultatul în finalul jocului, prin autogolul lui Sergio Ramos (minutul 87), fost jucător al andaluzilor, şi reuşita lui Stevan Jovetić, jucător achiziţionat în această iarnă, care a marcat golul victoriei în prelungiri (minutul 90+2).

Cele două formaţii s-au întâlnit pentru a doua oară într-un interval de numai patru zile, după ce joi seara au remizat pe aceeaşi arenă, într-o partidă din Cupa Spaniei (scor 3-3), Real reuşind să egaleze atunci tot printr-un gol marcat în minutele suplimentare de joc, prin francezul Karim Benzama.

„Era logic ca într-o zi seria noastră de invincibilitate să se încheie. Am spus mereu că sezonul va fi extrem de dificil până la final. Am avut şi ghinion la acel autogol, dar asta este. Sunt mândru de jucătorii mei. Cu toate astea, o înfrângere nu este niciodată binevenită la Real Madrid. Noi vom continua să muncim ca şi până acum, vom analiza şi acest joc şi vom vedea ce trebuie să îmbunătăţim. În ansamblu sunt mândru de modul în care am evoluat, dar sunt dezamăgit pentru cele două greşeli. E greu să digeri o asemenea înfrângere”, a declarat Zidane.

Zidane e de părere că fotbaliştii săi se puteau întoarce cu toate cele trei puncte la Madrid, dacă şi-ar fi păstrat concentrarea până la finalul meciului. „Ne-am relaxat timp de cinci minute şi a fost suficient cât să scăpăm printre degete victoria. E greu de suportat acest gând ţinând cont de cum a decurs partida, dar acesta este fotbalul. 85 de minute ne-am descurcat bine, însă pe final ne-am pierdut concentrarea. Trebuie să acceptăm acest rezultat. Știam că se poate întâmpla ceva în orice moment, dar vom folosi acest meci pentru a ne motiva la partidele viitoare. Sevilla a arătat că este una din candidatele la titlu în La Liga. Au jucat foarte bine şi cu o intensitate mare”, a explicat Zidane.

În urma eşecului din meciul de duminică, Real Madrid a rămas pe prima poziţie a clasamentului din Primera Division, însă avansul faţă de marea sa rivală FC Barcelona s-a redus la doar două puncte, după ce catalanii s-au impus fără drept de apel sâmbătă, pe teren propriu, în partida cu Las Palmas (5-0).

Record pentru Cristiano Ronaldo

În ciuda înfrângerii, dar Cristiano Ronaldo şi-a trecut în cont un nou record. Portughezul a devenit jucătorul cu cele mai multe penalty-uri transformate din istoria La Liga, la egalitate cu o altă legendă „blanco”, Hugo Sanchez.

În partida de pe Ramón Sánchez Pizjuán, Cristiano Ronaldo a deschis scorul în minutul 67, când a transformat o lovitură de pedeapsă obţinută de Dani Carvajal, în urma unui duel cu Sergio Rico. A fost pentru a 56-a oară când starul madrilenilor a înscris de la 11 metri, în La Liga.

Tot de 56 de ori a punctat de la punctul cu var în campionatul spaniol şi Hugo Sanchez, care a îmbrăcat tricoul Realului între 1985 şi 1992. Mexicanul a mai jucat în Spania la Atletico Madrid şi Rayo Vallecano.

Ronaldo a avut nevoie de 249 de meciuri şi 65 de lovituri de pedeapsă pentru a egala recordul lui Hugo Sanchez, care a ratat 15 dintre cele 71 de penalty-uri executate în La Liga.

Următorul clasat în acest clasament este olandezul Ronald Koeman, cu 46 de goluri înscrise de la 11 metri, în timp ce bulgarul Luboslav Penev (43), argentinianul Lionel Messi (42), Daniel Ruiz (34), Rafael Maranon (34), David Villa (32), Ander Garitano (31) şi Quini (30) completează Top 10.