Tade face spectacol în Qatar

Gregory Tade (30 de ani) a dezamăgit la echipa lui Becali, după transferul de la CFR Cluj. Atacantul francez, pentru care Gigi Becali a plătit în vara lui 2015 jumătate de milion de euro, a plecat în vara trecută, după un an în tricoul roş-albastru. Finanţatorul „roş-albastru” a decis să-l lase să plece gratis pe vârful care a ajuns la Qatar SC, sub comanda lui Aurică Ţicleanu.

Tehnicianul de 57 de ani, demis surprinzător de la formaţia qatareză după şapte victorii şi două remize, a vorbit despre ascensiunea lui Tade la noua sa echipă. „L-am pândit, dar nu l-am luat Stelei. Steaua a renunţat la serviciile lui, am aşteptat cu înfrigurare acest moment. Până la urmă a fost o afacere pentru clubul meu şi pentru mine. E adevărat că vreo două luni a trebuit să-l aşteptăm. S-a văzut aşa un an de activitate destul de redusă, dar după două luni a început să crească şi eu am fost foarte mulţumit. A marcat meci de meci, cred că în nouă meciuri a dat vreo 12 goluri. A fost golgeter la CFR, nu putea să uite fotbalul. Cred că sunt mai multe motive pentru care nu a dat randament la Steaua. Un jucător poate să nu intre în cheia tactică, poate să nu fie compatibil cu grupul de jucători sau să nu i se acorde încredere...sunt multe motive”, a declarat Ţicleanu.

Tade a fost golgeterul Ligii I în sezonul 2014-2015, cu 18 goluri.