Voleiul românesc dus la Europene de botoşăneni

Reprezentativa „under 19” de volei masculin, pregătită de botoşăneanul Stelian Ghiţun, a reuşit extraordinara performanţă de a se califica la turneul final al Campionatului European, care va fi găzduit de Ungaria şi Slovacia în perioada 22-30 aprilie.

Rezultatul formidabil care a readus voleiul juvenil în elita europeană a fost obţinut în cadrul turneului de calificare care a avut loc în Sala Sporturilor „Olimpia” din Ploieşti.

Aflaţi în grupă cu Belgia, Islanda şi Portugalia, „tricolorii” antrenaţi de Stelian Ghiţun nu le-au dat nicio şansă adversarilor, obţinând calificarea cu trei victorii din tot atâtea posibile. „Belgia era contracandidata la locul 1, datorită poziţiei pe care le-au dat-o CEV (Federaţia Europeană de Volei), ei fiind capi de seriei. Am avut un meci foarte greu, dar i-am bătut cu 3-2. Pe urmă a urmat Islanda, o echipă mai puţin cunoscută în volei, iar victoria a fost una obţinută foarte uşor, scor 3-0. Ultimul meci a fost cu Portugalia, o echipă ambiţioasă cu un joc în mare viteză. Ne-a fost teamă de ei, dar am pregătit jocul foarte bine. Am făcut vizionări, i-am citit bine de tot şi i-am contracarat. Ne-am impus jocul de forţă şi am câştigat tot cu 3-0. Am fost de departe cea mai completă echipă. A fost multă muncă. Suntem de pe 12 decembrie în cantonament. Am petrecut sărbătorile făcând antrenamente la Izvorani. Performanţa adevărată se face cu sacrificii. Băieţii au înţeles, şi-au dorit să scrie istorie, dovadă fiind acest rezultat formidabil”, a declarat Stelian Ghiţun.

Botoşăneanul recunoaşte că acest rezultat, care a fost obţinut după o muncă de trei ani, reprezintă pentru el vârful carierei. „Este un rezultat mare de tot pentru această generaţie. Am revenit cu generaţia de băieţi în lumea bună a voleiului. Pentru mine e cel mai mare rezultat al cariei. A depăşit titluri naţionale, medalii de aur la Balcaniadă şi celelalte performanţe pe care le-am mai obţinut în cariera de antrenor. Fără falsă modestie, am devenit cel mai galonat antrenor din Botoşani. Nici la lot nu a fost nimeni şi mai ales în calitate de principal”, a adăugat Ghiţun.

La fel ca şi în trecut, când a adus lotul naţional pe care îl pregăteşte în cantonament la Botoşani, antrenorul de la CSŞ îşi doreşte să pregătească Campionatul European printr-un cantonament în localitate, declarându-se mulţumit de condiţiile de aici.

Referindu-se la obiectivul pe care îl va avea la turneul, Stelian Ghiţun a afirmat că „ţintim un foarte bun rezultat la Europene şi sperăm, de asemenea, să ne calificăm pentru Campionatul Mondial”.

Junior de la CSŞ în lotul lărgit

Stelian Ghiţun a dezvăluit că în lotul lărgit de 14 jucători cu care lucrează de trei ani s-a aflat pentru acest turneu preliminar şi un elev al său de la CSŞ Botoşani, ridicătorul Sebastian Cozma de la CSŞ Botoşani. „Fiind şi mezinul echipei, având acum doar 16 ani, el nu a făcut faţă jocului impus la nivelul acesta şi nu a putut intra în cei 12. Şi asta în ciuda faptului că el era şi elevul meu. oricum, e un copil de mare viitor de care cu siguranţă veţi mai auzi”, a declarat Stelian Ghiţun.

La turneul final al Campionatului European s-a calificat şi naţionala feminină „under 18”, ce a avut-o drept protagonistă pe botoşăneanca Adelina Budăi Ungureanu. Selecţionata României a reuşit calificarea la turneul final al Campionatului European, după ce a terminat pe locul al doilea Grupa E din faza a doua a preliminariilor.

În ultimul meci, „tricolorele” au învins fără probleme formaţia Azerbaidjanului cu scorul de 3-0, în doar 56 de minute. România nu a fost condusă niciodată în acest meci. Cele mai bune jucătoare ale echipei noastre au fost Alexia Ioana Căruţaşu, 19 puncte, Andra Maria Artin, nouă puncte, Adelina Budăi-Ungureanu şi Antonia Maria Crişan, câte opt puncte, etc.

Botoşăneanca a fost declarată cea mai bună jucătoare a partidei cu Portugalia, câştigată de „tricolore” cu 3-0. Adelina a avut o evoluţie foarte bună şi în meciul pierdut cu 3-2 în faţa Rusiei.

Turneul final va fi găzduit de localitatea olandeză Arnhem şi va avea loc în perioada 1-9 aprilie.