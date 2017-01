Becali a găsit un nou nume pentru echipă

« Alte stiri din categoria Sport

Gigi Becali a afirmat ieri, într-o conferinţă de presă, că a înregistrat numele Fotbal Club Sportiv Bucureşti pentru a-l putea folosi în cazul în care instanţa îl va obliga să renunţe la denumirea Fotbal Club Steaua Bucureşti.

Finanţatorul grupării „roş-albastre” a lăsat să se înţeleagă că suporterii vor asimila Steaua de numele FCSB şi vor veni alături de echipă şi în acest caz. „Eu nu schimb numele, ca să ştie toată lumea. Când apare motivarea vorbim, nu acum. Trebuie să apară motivarea ca să-mi dea posibilitatea să fac suspendarea executării. În 10 zile se judecă. Când apare motivarea, în 30 de zile trebuie să o pun în aplicare. În 10 zile se judecă suspendarea. Dacă îmi dă suspendarea, rămân cu numele până se judecă la Înalta Curte, dacă nu se suspendă, o schimb. Dar o schimb atunci. Şi schimb între competiţii. Nu are legătură, eu o să schimb numele în fiecare an. La anul schimb numele, în 2019 alt nume, în 2020 altul. Ca să vadă Talpan. Eu schimb numele, dar tot Steaua este. FCSB o las. Fotbal Club Sportiv Bucureşti, că l-am înscris deja, şi la registru. Şi e FCSB, toată lumea vine la FCSB. Ce, lumea nu ştie care e Steaua?”, a spus Becali.

În cazul în care va fi obligat să schimbe denumirea comercială a societăţii, Becali este hotărât să atace decizia la Curtea Internaţională de Comerţ: „Dacă pierd, mă duc la Luxemburg. Eu o să cer daune, pentru că este litigiu comercial. Să vedem cum m-au pus ei pe mine să schimb numele. Să vedem ce daune mi-au adus. Să plătească judecătorul ăla. O să vedem dacă mai au curaj”.

Suporteri chemaţi la protest

Finanţatorul FCSB a spus că în primăvara acestui an va organiza un protest la Bucureşti, la care să vină suporterii şi să susţină soarta echipei sale: „În primăvară voi face o manifestaţie, plătesc eu autocarele. 500.000 de oameni, mai mulţi ca la Revoluţie, să vină la Bucureşti pentru Steaua. Să vedem care e voinţa românilor”.

La 21 decembrie 2016, Curtea de Apel Bucureşti i-a interzis omului de afaceri Gigi Becali să mai folosească numele "Steaua" şi "Steaua Bucureşti" în denumirea societăţii comerciale care administrează clubul de fotbal, SC Fotbal Steaua Bucureşti SA, şi în cea a echipei FC Steaua, înscrisă la asociaţiile şi federaţiile sportive (FRF şi LPF).

Oficialul stelist a prezentat în cadrul conferinţei mai multe documente din care reieşea faptul că a împrumutat în perioada 2000-2003 fosta asociaţie deţinută de Viorel Păunescu cu suma de 10 milioane de dolari. El a adăugat că a plătit statului 33 de milioane de euro, reprezentând taxe şi impozite, închirierea bazei sportive şi lucrări de modernizare a acesteia, rămase în patrimoniul statului.

Echipa Armatei nu poate juca în Liga I

Gigi Becali susţine că a preluat echipa de fotbal Steaua de la Viorel Păunescu, fostul preşedinte al asociaţiei sportive şi că deţine o înregistrare de la Adunarea Generală, în care foştii preşedinţi ai CSA Steaua au votat înfiinţarea societăţii pe acţiuni pe care o deţine Becali în acest moment.

Becali a afirmat că juristul CSA Steaua, Florin Talpan, i-a propus avocatului său să facă o ofertă financiară pentru stingerea litigiului privind marca, variantă neagreată de finanţatorul FCSB.

Gigi Becali s-a arătat nedumerit în ceea ce priveşte motivul conducerii CSA Steaua de a înfiinţa o echipă de fotbal, de vreme ce nu poate evolua în Liga I, pentru că este vorba de finanţare din bani publici. „Ei nu pot să aibă Steaua, ei când ajung în Divizia B trebuie să predea echipa, pentru că sunt bani publici şi numai cluburile profesioniste se pot înscrie. Bă, dacă voi nu puteţi să aveţi Steaua, că nu au cum, ce aveţi mă cu mine, pentru ce mă, criminalilor? Că ţin Steaua, că am adus în ţara mea 200 de milioane? Ce vreţi voi până la urmă, toată ţara asta, vreţi România să fie Becali sau Talpan? Dacă vreţi Talpan, luaţi-o! Hotărâţi-vă ce vreţi! Dacă vreţi ca Talpan, ca Talpan o să ajungeţi toţi. Dacă ei nu pot participa, pentru ce fac răutăţile astea? Steaua nu mai există dacă eu îi schimb numele, pentru că ei nu pot avea Steaua. Brandul Steaua în Europa nu va mai fi”, a mai spus Becali.

Piţurcă, acuzat că se răzbună

Gigi Becali susţine că fostul selecţioner Victor Piţurcă. „Nu vreau să zic de Piţurcă. A fost vehement, pentru că atunci când l-am vândut pe Gardoş voia şi el 500.000 comision. Tot de la bani, nu ştiţi că banul e ochiul dracului? Sau că a făcut un an de puşcărie din cauza mea. El a avut un an cu suspendare. Eu am spus în instanţă că Teia Sponte a făcut-o. El era cu banii. Eu am luat totul asupra mea. Şi el că a făcut un an de puşcărie, care puşcărie, că i-a dat cu suspendare? Caută pretexte. Dar eu nu am treabă cu Piţurcă”, a mai spus Becali.