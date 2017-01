Continuă contraperformanţele la Australian Open

« Alte stiri din categoria Sport

Jucătoarele române de tenis Monica Niculescu şi Ana Bogdan au fost învinse de rusoaice, ieri, la Melbourne, în runda inaugurală a turneului Australian Open, primul de Mare Şlem al anului.

Niculescu (29 ani, 32 WTA), finalistă sâmbătă la Hobart, a fost întrecută surprinzător de Ana Blinkova (18 ani, 189 WTA), venită din calificări, cu 6-2, 4-6, 6-4, după două ore şi 15 minute.

Monica Niculescu a condus cu 2-1 în primul set, dar apoi a cedat cu 2-6. În setul al doilea, românca a condus de la un capăt la altul, iar în decisiv a avut 4-3, după care a pierdut ultimele trei ghemuri şi meciul.

Monica Niculescu a acuzat accidentarea la muşchii abdominali suferită în sferturile de finală de la Hobart. Pauza a fost mult prea scurtă pentru refacere, aşa că, implicit, Australian Open a avut de suferit.

„Am simţit durere chiar din primul game. Am încercat să scot cumva meciul, dar cred că mai rău am făcut. Şi nici n-am câştigat. Am încercat să mă recuperez la timp pentru meci, dar n-am reuşit. Mă doare şi când tuşesc, mă doare când ating acolo, nu cred că e OK. Dar vom vedea, cine ştie? Primul game, pentru că am văzut că pune presiune pe serviciul meu, am vrut să servesc puţin mai tare, dar nu am putut. Am simţit durere imediat. Nu poţi să joci aşa. Nu contează cu cine pici, dacă nu eşti sănătoasă, degeaba. Poţi să joci şi cu una de pe locul 1.000, dacă nu eşti sănătoasă, nu poţi, nici mental. Începusem să mă gândesc să nu fac mai rău, să nu agravez. Mă gândeam că, totuşi, hai să încerc, dar apoi simţeam că nu am cum!”, a declarat Niculescu, potrivit treizecizero.ro.

În conferinţa de presă de după meci, Monica Niculescu a povestit cum s-a accidentat la turneul tasmanian: „La Hobart este destul de mult vânt, fiind insulă. Tot timpul se schimba vântul, jucai contra lui şi cred că pe fond de oboseală s-a întâmplat ceva acolo. Am crezut că o să fie bine, fizio mi-a spus că o să fie bine, dar se pare că aveam nevoie de o pauză mai mare. M-am bucurat că am fost programată marţi, dar tot a fost prea scurt”.

Dincolo de accidentare, care îi poate limita inclusiv opţiunile pentru Fed Cup, Monica Niculescu era foarte mulţumită cu jocul eila început de an, până la această înfrângere.

Aventură scurtă şi pentru Ana Bogdan

Ana Bogdan (24 ani, 125 WTA), ajunsă în premieră pe tabloul principal la Melbourne, venind din calificări, a fost învinsă de Elena Vesnina (30 ani, 18 WTA), cu 7-5, 6-2, într-o oră şi 22 de minute.

Vesnina a avut 21 de lovituri direct câştigătoare (Bogdan 8) şi a comis 29 de erori neforţate, faţă de 28 ale româncei.

Niculescu şi Bogdan vor primi câte 10 puncte WTA şi 50.000 de dolari australieni pentru participare.

Monica Niculescu va continua la dublu, alături de americanca Abigail Spears, cele două fiind capi de serie 9. Adversarele din primul tur vor fi Mirjana Lucic-Baroni (Croaţia) şi Andrea Petkovic (Germania).

Din şase românce aflate pe tabloul principal de simplu la Melbourne, doar Irina Begu şi Sorana Cîrstea au trecut de primul tur, iar Simona Halep, Monica Niculescu, Patricia Ţig şi Ana Bogdan au fost eliminate.