Negoiţă convins că va ajunge la un acord cu Badea

Acţionarul majoritar al echipei Dinamo, Ionuţ Negoiţă, a declarat, ieri, că este convins că va ajunge la un acord pentru stingerea litigiilor cu fostul acţionar Nicolae Badea, căruia îi datorează două milioane de euro. „Prioritatea mea, atunci când am preluat Dinamo, a fost să salvez clubul din colapsul financiar în care se afla. La asta am lucrat până acum şi cred că am reuşit să aduc clubul pe linia de plutire. Dinamo a fost şi rămâne o prioritate pentru mine, iar consecinţa directă este că celelalte litigii personale au fost lăsate în planul secund. Sunt convins că împreună cu domnul Badea vom găsi soluţii pentru rezolvarea acestei probleme pentru că sunt sigur că ambii vrem, în primul rând, binele lui Dinamo”, a declarat Negoiţă.

Curtea de Apel Bucureşti a menţinut sechestrul pe acţiunile deţinute de omul de afaceri Ionuţ Negoiţă la Dinamo, până când acesta va achita o datorie de două milioane de euro către fostul acţionar dinamovist Nicolae Badea. Decizia este definitivă.

Punerea sub sechestru a acţiunilor deţinute de Negoiţă urmează unei alte decizii a Tribunalului Bucureşti, prin care s-a stabilit datoria faţă de Nicolae Badea.

Negoiţă a devenit acţionar al FC Dinamo în vara anului 2012, când a preluat 30% dintre acţiunile clubului, deţinute de Cristian Borcea. Actualul patron al „alb-roşilor” a devenit acţionar majoritar în martie 2013, după ce a preluat şi acţiunile deţinute de Nicolae Badea şi Dragoş Săvulescu.