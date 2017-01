Djokovic, eliminat la capătul unui meci maraton

« Alte stiri din categoria Sport

Sârbul Novak Djokovic, deţinătorul titlului şi numărul doi mondial, a fost eliminat în turul secund a probei feminine, fiind învins în cinci seturi, 7-6 (8/6), 5-7, 2-6, 7-6 (7/5), 6-4 de tenismanul uzbek Denis Istomin, într-o partidă disputată ieri, transmite Agerpres.

Djokovic, care a câştigat de şase ori trofeul la Australian Open, s-a înclinat în faţa lui Istomin, ocupantul locului 117 ATP, la capătul unui joc care a durat aproape cinci ore.

Istomin a reuşit 17 aşi, faţă de cei 14 ai sârbului, care a comis nu mai puţin de nouă duble greşeli (doar trei pentru uzbek). Djokovic a avut mai multe mingi direct câştigătoare (68-63), dar şi mai multe erori neforţate (72-71).

În cele cinci dueluri anterioare, Djokovic s-a impus de fiecare dată, de două ori chiar la Australian Open, în 2010 şi 2014. Istomin luase un singur set în faţa lui Nole în cele 13 disputate între cei doi până joi (2013, Rogers Cup - Canada). Sârbul nu a mai fost eliminat atât de devreme la primul turneu de Mare Şlem al anului de la ediţia 2006, când a părăsit competiţia de la Melbourne în primul tur. „Îmi pare rău pentru Novak, dar am jucat aşa de bine azi (n.r. - ieri). M-am surprins pe mine însumi. A fost dur, după ce din setul trei am început să am crampe la un picior şi nu ştiu cum am rezistat. Am aşa de multe emoţii, dar vreau să mulţumesc celor care au fost alături de mine”, a declarat Istomin.

Djokovic a recunoscut după meci că nu a prins o zi bună: „Am jucat patru ore şi jumătate. Este una dintre acele zile în care nu te simţi grozav pe teren, nu am avut ritm, iar adversarul meu a simţit mingea foarte bine. Dar aşa este sportul. Am început sezonul foarte bine, dar la tenis într-o anumită zi poţi pierde. Nimic nu este imposibil. Ce puteam face? Am dat totul până la ultima lovitură, dar nu a funcţionat”.

După ce s-a impus anul trecut la Roland Garros, Djokovic a ieşit uşor din formă în a doua parte a sezonului când a pierdut şi poziţia de lider mondial în profitul lui Andy Murray.

Sârbul a adăugat că doreşte să meargă acasă: „O să petrec mai mult timp cu familia mea şi asta e totul. Este dezamăgitor, în ultimii 10 ani am câştigat şapte titluri aici, dar la finalul zilei trebuie să accepţi faptul că ai pierdut”.

Denis Istomin, care participă la Openul Australiei în baza unei invitaţii a organizatorilor, îl va avea ca adversar în turul următor pe spaniolul Pablo Carreno Busta, cap de serie 30, învingător în trei seturi, 6-2, 6-4, 6-2, în faţa britanicului Kyle Edmund.