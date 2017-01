Calificare istorică pentru Sorana Cîrstea

« Alte stiri din categoria Sport

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat, ieri, la Melbourne, în optimile de finală ale turneului Australian Open, primul de Mare Şlem al anului, după ce a învins-o pe americanca Alison Riske, în două seturi, cu 6-2, 7-6 (2).

Cîrstea (26 ani, 78 WTA) a reuşit cel mai bun rezultat au său la Melbourne, după două prezenţe în turul al treilea, în 2012 şi 2013. Cea mai bună performanţă la un turneu de Mare Şlem pentru Sorana rămâne sfertul de finală din 2009, de la Roland Garros.

Cîrstea s-a impus într-o oră şi 30 de minute, dominând primul set în care a condus cu 3-0, 4-1 şi 5-2. În setul al doilea, românca a început cu dreptul (1-0), dar apoi Riske a luat trei ghemuri la rând (1-3). Sorana a revenit spectaculos şi a restabilit egalitatea, 3-3, iar apoi a trecut la cârmă (4-3). Riske a rămas în set (4-4, 5-5), reuşind un break ce putea să cântărească mult în economia setului. Cîrstea a făcut rebreak la zero (6-6) şi în tiebreak s-a impus clar, cu 7-2.

Românca a reuşit cinci aşi şi a comis o dublă greşeală, faţă de doi aşi şi patru duble greşeli Riske. La capitolul winners, raportul a fost de 28-17 în favoarea reprezentantei noastre, iar la erori neforţate 20 a avut Sorana şi 25 Riske.

„Încă nu conştientizez victoria. Am acumulat toată energia pe care am reuşit s-o stăpânesc de-a lungul meciului, însă la final a răbufnit. Acum, când mi-aţi spus, mi-am dat seama că e a doua optime de Şlem, doar a doua optime a carierei. Am făcut destul de multe ori turul al treilea, însă n-am reuşit să trec mai departe. Acum chiar nu m-am gândit unde sunt pe tablou, în ce tur, pur şi simplu m-am concentrat pe meci şi încerc să-mi văd de treabă. Nu mă gândesc foarte mult la ce a fost, sau la ce va fi. Ci doar la ce am de făcut astăzi (n.r. - ieri) şi cred că mentalitatea asta mă ajută cel mai mult”, a declarat Sorana Cîrstea, potrivit treizecizero.ro.

Sorana admite că primul set a fost unul dintre cele mai bune din ultima perioadă: „În al doilea set, la 1-0 am servit foarte bine, dar acolo cred că am oprit un pic picioarele şi de aceea am început să greşesc puţin. A început şi ea să servească mai bine, să fie puţin mai agresivă şi s-a echilibrat puţin balanţa. Mi-a făcut un break destul de devreme, pe care am încercat apoi să-l recuperez. Mă bucur că am reuşit să câştig în două seturi, pentru că ar fi fost greu dacă mă duceam în trei”

Sorana are acum 3-1 în meciurile directe cu Riske (26 ani, 42 WTA), care s-a impus în 2009 la US Open în calificări, cu 6-2, 7-6 (4), românca învingând în 2013 în optimi la Washington, cu 3-6, 6-2, 6-3, şi în 2014, la Pattaya City (Thailanda), tot în optimi, cu 6-3, 6-4.

Sorana Cîrstea, care şi-a asigurat un cec de 220.000 de dolari australieni şi 240 de puncte WTA, o va întâlni în optimi pe Garbine Muguruza, a şaptea favorită a turneului, care a dispus ieri cu 6-4, 6-2 de letona Anastasija Sevastova. Muguruza a încheiat conturile după doar 63 de minute.

Cîrstea şi Muguruza se vor înfrunta în premieră.

Căpitanul nejucător al echipei de Fed Cup, Ilie Năstase, a declarat, ieri, că Sorana Cîrstea poate ajuta România în meciul cu Belgia din turul I al Grupei Mondiale II.